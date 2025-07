Fotbaliștii nu mai stau cu capul plecat în fața lui Ioan Becali. Al doilea nume care îl înfruntă pe fostul bișniar

Aflat la cuțite cu Cristian Chivu (44 de ani), impresarul FIFA Ioan Becali (73 de ani), care a povestit cu mândrie că s-a lansat ca bișnițar de bilete la cinematograful bucureștean „Patria”, este înfruntat și de alți foști jucători pe care i-a reprezentat. În trecut, de teamă sau din interes, fotbaliștii nu-i replicau „jupânului” din Pipera. Acum, când relațile contractuale s-au stins, tot mai mulți aleg să își spună ofurile.

Primul care a ridicat sabia a fost tot impresarul. Zilele trecute, Giovanni Becali l-a pus la zid pe fundașul dreapta Romario Benzar (33 de ai), pe care l-a transferat la Lecce în vara anului 2019. Impresarul susține că jucătorul român a dezamăgit pe toată lumea acolo și l-a catalogat ca fiind „distrugerea fotbalului românesc”. Îi impută că n-a reușit să învețe limba italiană.

„Benzar a fost distrugere pentru tot fotbalul românesc! A fost distrugerea fotbalului românesc! Despre români la Lecce era imposibil să mai vorbești după ce a făcut Benzar acolo. Dacă el a stat 3-4 ani și nu știa nimic limba, unde a fost împrumutat... E un fotbalist care ne-a cam stins numele acolo. N-a jucat, n-a învățat limba, nu s-a adecvat, nimic, nimic!”, l-a pus la zid Becali.

A urmat replica. Benzar nu i-a rămas dator, spunând că, la Lecce, a căzut la mijloc în conflictul cu directorul sportiv Pantaleo Corvino, care nu-și vorbea cu agentul FIFA, iar el jucătorul a fost nevoit să deconteze totul. „M-a abandonat. Mai mult l-a ajutat eu, cu comisionul”, i-a replicat jucătorul lansat de Gică Hagi (60 de ani) la Viitorul.

„Ei, în esența lor, sunt puroiul fotbalului românesc”

În apărarea lui Romario Benzar, aflat acum la FC Botoșani, a sărit, printr-o postare lungă pe Facebook, Cristi Daminuță, fostul său coleg de la Viitorul. Daminuță a trecut pe la Inter și AC Milan, dar nu s-a realizat ca fotbalist. Acesta a fost reprezentat și el de Ioan Becali, la un moment dat, și a povestit experiența sa nereușită cu agentul.

„În ciuda tuturor evenimentelor intamplate de-a lungul carierei mele,un singur lucru m-a facut sa-mi aline sufletul,tinand cont de urmarile intamplate in viata celor care m-au "folosit".. Asa mi-a fost scris,dar asta nu insemna ca asa mi-am dorit! As vrea ca prin aceste randuri,cei care sunteti parinti de viitori fotbalisti,sa nu va lasati calcati in picioare de cei supranumiti "salvatore della patria",caci ei,in esenta lor sunt puroiul fotbalului romanesc.

Sprijiniti va copiii,luptati pt visul lor si ce e cel mai important,nu cedati presiunilor venite din partea unor nimicuri cu bani care au impresia ca sunt Buricul Pamantului,dar ei defapt sunt doar "vanzatori"imbracati in haine de mari afaceristi.

Si ca sa trec la subiect:

in 2008 dupa o ascensiune fulminanta,cumulata cu debutul meu in Divizia A la varsta de 16 ani, cum era pe vremuri,prezente consecutive la loturile de juniori ale Romaniei,ca integralist,nu ca si pasager,plus multe meciuri la divizia B,echipa a 2-a echipei Poli Timisoara,unde am cunoscut primii pasi in debutul meu profesionist in fotbalul din Romania...

Cei de la Inter Milano au decis sa ma transfere pt o suma modica pt ei,dar consistenta pt clubul de pe Bega..La nerazzuri salariul meu pe luna era de 3000€😅 in ideea in care Poli mi a propus prelungirea contracutului pt inca 5 ani cu 1200$ pe luna,dar am zis ca plec la Inter,caci vreau sa evoluez..Atat au putut impresarii mei de atunci si nu i condamn,caci era totul realizat prin calitatile mele,nu prin Marfa Supra Evaluata..

Dupa aproape 2 ani in care am dominat clar prin evolutiile mele in echipa de la Inter Primavera si m-am impus clar intr-o echipa cu Vid Belek portar(titular in nationala Sloveniei de seniori),Giulio Donatti(meciuri in Bundesliga),Luca Caldirola(capitanul lui Monza in serie A),Davide Santon(meciuri in Champions League pt Inter),Rene Khrin(titular in nationala Sloveniei),Mattia Destro(Meciuri pt Milan,As Roma in serie A),Mario Balotelli(CEI CARE AVETI HABAR SI PUTERE DE CONVINGERE,INTREBATI-L PE PIERO AUSSILIO,ACTUALUL DIRECTOR SPORTIV DE LA INTER MILANO DESPRE CALITATILE MELE SI VA VETI CONVINGE 😎 ) si multi altii printr o inginerie cunoscuta doar despre acei oameni imbracati la.costum,au decis sa ma transfer la AC Milan,pt o suma deloc de neglijat in perioada respectiva tinand cont de faptul ca nu aveam 20.ani si nici nu am rupt gura targului la Dinamo dar cumva prin absurd DIAVOLII MILANEZI au decis sa plateasca peste 1MILION DE EURO € pe mine,oferindu mi un contract pe 5 ani cu o crestere enorma la.salariu😅😅 de la 3 mii de € pe luna cat aveam la Inter,la 6 mii de € la AC Milan,mai putin decat magazionerul echipei si de cat ingrijitorul de terenuri din incinta bazei sportive..

Lumea a fost surprinsa atunci de transferul meu,crezand ca am dat lovitura din punct de vedere financiar,in schimb eu mi-am semnat propria sentinta a finalului carierei din punct de vedere sportiv!! Acest transfer a fost intermediat de cei mai cunoscuti impresari din istoria Romaniei,oameni cu state vechi in fotbal,care datorita influentei lor in fotbalul MONDIAL au facut acest lucru sa devina posibil. N am incasat nici.un ban la semnatura,nu am fost lasat sa ma transfer niciunde in Romania sau in Europa,ba din contra,m au obligat sa ma transfer in liga 3-a din Italia,intr.un oras(L'aquila) distrus complet.de unul dintre cele.mai mari.cutremure din ultimii 30.de.ani,in ideea in care in Romainia ma voiau multe echipe care imi ofereau mult peste salariul "exorbitant" al Milanului..Dupa ce s au impartit "ciolanele"

Eu,Cristian Daminuta(oaia neagra),am fost lasat de izbeliste,caci nu mai prezentam interes,din punct de vedere al CASCAVULUI.. In urma tuturor celor intamplate,inclusiv eu am inceput sa fac greseli,impins oarecum de la.spate.din cauza VARSTEI si a lipsei de cunostinte din punct de vedere juridic,caci visam sa joc fotbal,nu sa citesc contracte..Acestea fiind spuse,in urma tuturor celor intamplate,tin doar sa i multumesc familiei mele,ei fiind singurii care m au sprijinit si mi au ramas.aproape,in ciuda faptului ca am fost carne de tun pt.unii.. Va multumesc tuturor celor care s au implicat direct si indirect in esecul meu in viata de fotbalist,dar stiti si voi ca viata v a facut sa platiti x2 pt tot!

Dumnezeu sa va calauzeasca pasii si sa va ofere pace-n suflet!

PS: tot ce am facut in viata asta,mi am asumat si am platit!”, a scris Daminuță pe Facebook.