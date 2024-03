Cristian Gațu a recunoscut relația cu menajera cu 25 de ani mai tânără. Cum arată noua sa parteneră FOTO

Cristian Gațu (78 de ani), fost campion mondial și fost președinte al Federației Române de Handbal a decis să pună capăt căsniciei, după 53 de ani de relație cu Tamara Gațu. Acuzat de soție că a înșelat-o cu menajera familiei, legendarul jucător a evitat inițial să recunoască, după care a rupt tăcerea, susținând că nu se simte deloc vinovat. Ba chiar zilele trecute a venit la un eveniment cu noua iubită.

În primă fază a scandalului, Gațu și noua sa parteneră au respins acuzațiile. Mai mult, aceasta s-a jurat pe Biblie în fața instanței că nu a fost altceva decât menajera familiei. Avocatul Tamarei Gațu a demonstrat contrariul prin fotografii în care cei doi se țineau de mână.

Drept pentru care, în procesul de divorț, Tamara Gațu solicită despăgubiri de 500.000 de lei și o pensie lunară de întreținere de 5.000 de lei, acuzându-l pe fostul președinte al Federației Române de Handbal că a înșelat-o cu menajera familiei. Pe lângă aceste sume, mai vrea jumătate din valoarea apartamentului din București, precum și păstrarea numelui dobândit după căsătorie.

Nu vrea să-l lase numele soției

În schimb, fostul mare handbalist susține că nu are nimic de împărțit cu femeia care i-a stat alături 53 de ani și cere „revenirea pârâtei la numele purtat anterior”. Foștii soți nu mai locuiesc împreună. Tamara s-a mutat în Beiuș, în vreme ce Cristian Gațu a rămas în București. Casa din Corbeanca a fost vândută, iar banii împărțiți.

Fostul campion mondial a recunoscut zilele trecute public noua sa relație, în cadrul unui eveniment care a reunit campionii mondiali din urmă cu 50 de ani. El a venit alături de partenera sa cu 25 de ani mai tânără și, întrebat dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului, a fost tranşant: "Nu, nu, nu. Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem”.

Luna viitoare au o nouă audiere în instanță

Fiecare îşi alege viaţa personală, i-a transmis reporterul, la care Cristian Gațu a replicat: ”Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Da, am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe", a spus dublul campion mondial la handbal, pentru OrangeSport.

Următorul termen al divorţului este programat în aprilie, când cei doi soţi vor fi audiaţi, pentru a împărţi bunurile. În martie, conform sursei citate, Tamara Gaţu a solicitat ca noua parteneră de viaţă a lui Cristian Gaţu să fie audiată ca martor în cazul procesului de divorţ.