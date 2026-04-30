Calvarul Stelei, pe cale să se termine. Ministrul Apărării anunță că este aproape să coopteze un partener privat

Drumul echipei de fotbal Steaua București spre prima ligă, cu investitori privați, face pași concreți, a anunțat joi ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat că săptămâna viitoare ar putea fi terminată prima rundă de discuții.

El a arătat că există investitori care au declarat că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe.

„Am deschis ieri după-masă (n.r. - miercuri) seria de discuții cu mediul privat, cu un obiectiv clar: viitorul echipei de fotbal Steaua București. Există interes real. Există oameni pregătiți să investească.

Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect. Nu voi da, deocamdată, nume pentru că este o solicitare a celor implicați până acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: există investitori care au declarat astăzi că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe”, a scris ministrul pe Facebook.

Radu Miruță este ministrul care a dispus reducerea finanțării clubului cu 12 milioane de euro. Ministrul spune că a găsit nereguli la clubul deținut de Armată.

„Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate. Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare”, a transmis ministrul.

„Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului”, a precizat acesta.

Tot săptămâna viitoare, Guvernul din care face parte Miruță ar putea să cadă, în urma depunerii moțiunii de cenzură de către PSD și AUR.