Preferă să stea departe! Singurul domeniu care nu a dat roade pentru Ion Țiriac. Magnatul evită ceea ce majoritatea românilor iubesc

Ion Țiriac și-a construit o avere importantă prin investițiile pe care le-a făcut în diverse domenii, de-a lungul timpului. Deși este considerat un om de afaceri cu idei bune și experiență vastă, el recunoaște că există un sector în care nu se simte deloc stăpân pe situație și pe care îl evită în mare parte.

Sportul rămâne însă foarte prezent în viața lui. Prin fundația pe care o conduce, sprijină în continuare tinerii, oferindu-le acces gratuit la antrenamente de tenis și fotbal.

„Singurul român care nu se pricepe la fotbal!”

Cu toate acestea, Țiriac spune că nu se consideră un expert în fotbal și preferă să nu se implice prea mult în acest domeniu.

„Eu am mai spus, începând cu Gigă Hagi și cu Dumnezeu să-l ierte, domnul Lucescu, că sunt singurul din ăia 20 milioane de români care nu se pricepe la fotbal. Am făcut sport și am făcut și sport de echipă. Domnule, după părerea mea, jucătorul român de fotbal nu știe să joace fără minge.

Cât timp joacă un jucător în 90 de minute cu mingea? 2 minute? Cam așa, 3 minute, 4 minute, dar restul ce face? Așteaptă să-i dea pasa. Așteaptă. Atât timp cât el nu se mișcă 10 kilometri… Jucătorul de fotbal, după părerea mea, ar trebui să alerge cel puțin 15 kilometri. Echipa României de fiecare dată când se califica undeva, veneam dimineața și plecam seara. Oriunde în lume, în Europa. Și sunt absolut trist acum, văzând ce ni se întâmplă, că am ajuns unde am ajuns și nu văd portița de ieșire!”, a explicat Ion Țiriac, conform digisport.ro.

Unele dintre cele mai mari realizări ale lui Ion Țiriac, pe plan sportiv