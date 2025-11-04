Final neașteptat. Milionarul român fugit din țară pune punct căsniciei după 7 ani

După șapte ani de mariaj, fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu, și fotomodelul albanez Angela Martini au decis să meargă pe drumuri separate.

Potrivit documentelor oficiale, Angela Martini a fost cea care a depus actele de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”. Decizia vine ca o surpriză pentru fani și urmăritori, având în vedere că cei doi apăreau frecvent în imagini împreună și păreau o familie fericită.

Averea lui Dragoș Săvulescu

Săvulescu, cu o avere estimată la 10 milioane de euro, trăiește în prezent în Italia, după ce s-a retras din acționariatul lui Dinamo și s-a stabilit în Los Angeles, acolo unde s-a căsătorit cu fostul Miss Univers Albania 2010.

Omul de afaceri a fost o prezență importantă în fotbalul românesc: a deținut acțiuni la Dinamo timp de opt ani și a devenit președinte-delegat în mai 2011, după negocierile purtate cu Cristi Borcea în America.

Condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare

Dragoș Săvulescu a părăsit România în 2019, după ce a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedării plajelor din Mamaia, pentru un prejudiciu de 112 milioane de euro.

În Italia, unde s-a predat în 2020, instanța a redus condamnarea la 2 ani și 5 luni cu suspendare, respingând cererea României de extrădare.

Din căsătoria lor a rezultat un fiu, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de 3 ani. În actele de divorț, Angela Martini solicită custodia comună a copilului și plata unei pensii alimentare din partea lui Dragoș Săvulescu.