Femeia care a preluat frâiele în fotbalul italian. Francesca Bodie, legături cu rapperul canadian Drake

Francesca Bodie a devenit prima femeie președintă a clubului de fotbal Venezia, care a promovat recent în Serie A. Rapperul canadian Drake ar fi orchestrat numirea acesteia și a tatălui său, miliardarul Tim Leiweke, o figură proeminentă în industria sportivă din SUA, în Consiliul de Administrație.

Venezia tocmai și-a sărbătorit revenirea în Serie A și și-a stabilit structura de conducere, concentrându-se pe două nume importante ale sistemului sportiv american: Francesca Bodie, care devine astfel prima femeie președintă din istoria clubului, și tatăl ei, Tim Leiweke, numit co-președinte al Comitetului Operațional al clubului Venezia alături de Rob Hamwee.

Averea lui Leiweke este estimată la 5,8 miliarde de dolari (aproximativ 5 miliarde de euro). Combinarea acestor două figuri-cheie a fost orchestrată de rapperul canadian Drake, coproprietar al clubului pe care l-a salvat de la faliment în urmă cu câțiva ani. Muzicianul lucrat cu ambele persoane la Maple Leaf Sports and Entertainment (proprietarul echipelor Toronto Raptors, Toronto FC și Toronto Maple Leafs).

Bodie s-a născut în Como, și-a petrecut copilăria în Italia, dar ulterior s-a mutat în Statele Unite. A ocupat funcția de director operațional la Oak View Group (OVG), supervizând operațiunile globale și conducând Comitetul Executiv al companiei. De asemenea, a condus dezvoltarea unor proiecte majore, precum Climate Pledge Arena din Seattle, UBS Arena din New York, Moody Center din Austin, Acrisure Arena din Palm Springs și CFG Bank Arena din Baltimore. De asemenea, a condus investiții strategice în sectoarele divertismentului live și ospitalității.

La rândul său, Leiweke este fondatorul și CEO-ul Oak View Group (OVG), fiind responsabil pentru strategie și inițiative de extindere. Anterior, a ocupat funcția de CEO al Maple Leaf Sports & Entertainment. În cele din urmă, a fost numit unul dintre cei mai influenți 125 de lideri din industria sportului în ultimii 25 de ani de către revista Sports Business Journal și a fost recunoscut de aceeași revistă drept Executivul Sportiv al Anului 2008.