Colaborare între Drake și The Weeknd, generată de AI. Piesa devenită virală, despre Selena Gomez

O piesă care pare a fi o colaborare între Drake și The Weeknd face furori pe internet. În realitate, melodia nu este altceva decât un nou produs al inteligenței artificiale, lucru care i-a șocat pe fani. Drept răspuns, cea mai mare casă de discuri din întreaga lume a venit cu un avertisment.

Vocile lui Drake și The Weeknd au fost clonate de inteligența artificială, iar rezultatul a fost unul de-a dreptul uimitor. Creatorul, cunoscut sub numele de @ghostwriter, susține că melodia a fost realizată de un software, antrenat pe vocile celor doi muzicieni.

„Acesta este doar începutul”, a scris el, sub videoclipul piesei, postat pe YouTube.

La scurt timp, piesa a devenit virală pe rețelele de socializare, potrivit BBC News.

Heart On My Sleeve, piesa AI despre Selena Gomez

Intitulată „Heart On My Sleeve”, piesa simulează un schimb de replici între cei doi artiști despre starul pop și actrița Selena Gomez, care, în trecut, a avut o relație cu The Weeknd.

Melodia începe cu o parte de pian, repetitivă, apoi trece într-un ritm de bas, în plină expansiune.

Falsul The Weeknd vine cu un vers în care pretinde că Selena Gomez l-a înșelat înainte de despărțirea lor, în 2017. De asemenea, versurile includ chiar și un apel către producătorul Metro Boomin', care a lucrat cu artiști precum 21 Savage, Future, Nicki Minaj și Kanye West.

„Suntem într-adevăr într-o nouă eră. Nu mai pot spune nici măcar ce este real sau fals”, a răspuns un ascultător, în comentarii.

„Acesta este primul exemplu de muzică generată de AI care m-a uimit cu adevărat”, a adăugat Mckay Wrigley, un dezvoltator AI, pe Twitter.

Unii sunt însă de părere că vibrația este zgârietoare și de o calitate scăzută, iar vocile, pe alocuri neclare.

Melodia a apărut vineri și, până acum a fost vizionată de peste 8,5 milioane de ori pe TikTok. Versiunea completă a fost redată și de peste 254.000 de ori pe Spotify.

Recent, Drake și-a exprimat nemulțumirea pe Instagram, legat de faptul că vocea lui a fost clonată.

Avertismentul Universal Music și problema drepturilor de autor

Mult mai duri au fost însă reprezentanții Universal Music Group. Aceștia au cerut serviciilor de streaming, inclusiv Spotify și Apple Music, să împiedice companiile de inteligență artificială în a le mai accesa bibliotecile.

„Nu vom ezita să luăm măsuri pentru a ne proteja drepturile noastre și pe cele ale artiștilor noștri”, a avertizat UMG în e-mailul, obținut pentru prima dată de Financial Times.

Mai multe site-uri oferă deja fanilor posibilitatea de a crea melodii noi folosind voci asemănătoare cu cele ale marilor vedete pop. DJ-ul francez, David Guetta, a folosit recent un site numit uberduck.ai pentru a imita vocea lui Eminem și pentru a o adăuga la unul dintre instrumentele sale.

„Sunt sigur că viitorul muzicii este în inteligență artificială”, a declarat el, pentru BBC.

Cu toate acestea, artistul a spus că tehnologia ar putea fi utilă doar „ca un instrument” - la fel ca tobele, spre exemplu.

„Nimic nu va înlocui stilul personal. Este ceea ce definește un artis: este că ai un anumit stil, ai un anumit tip de emoție pe care vrei să-l exprimi și vei folosi toate instrumentele moderne pentru a face asta.”, a continuat DJ-ul.

Expansiunea rapidă a tehnologiei pare să fi zguduit industria muzicală. Ținte ale altor piese false, care au devenit virale recent au fost și Rihanna, Beyonce și Kanye West.

„Heart On My Sleeve”, de exemplu, nu încalcă drepturile de autor, deoarece pare a fi o compoziție complet originală. Autorul a precizat, de asemenea, că Drake și The Weeknd nu au fost implicați în realizarea cântecului.

Drept răspuns, o largă coaliție de muzicieni și artiști a lansat o „Campanie de artă umană”, al cărei scop este să se asigure că inteligența artificială nu va „eroda” creativitatea umană.

Susținut de Asociația Industriei Înregistrărilor din America, Asociația pentru Muzică Independentă și BPI, grupul a venit cu șapte principii care susțin cele mai bune practici AI și a subliniat că protecția drepturilor de autor ar trebui să fie acordată numai muzicii create de oameni.

„Există atât de mult potențial al inteligenței artificiale, dar prezintă și riscuri pentru comunitatea noastră creativă. Este esențial să înțelegem acest lucru din timp, astfel încât să nu riscăm să pierdem magia artistică pe care numai oamenii o pot crea”, a declarat directorul general al Recording Academy, Harvey Mason Jr., unul dintre cei care a lansat inițiativa.