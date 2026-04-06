Răzvan Lucescu a ajuns în România. Tatăl său, internat în stare critică. „Vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment”

Răzvan Lucescu, tehnicianul echipei PAOK Salonic, s-a deplasat noaptea la Spitalul Universitar pentru a-l vizita pe tatăl său, Mircea Lucescu, internat în stare critică.

Împreună cu mama sa, Neli Lucescu, și fiul său, Matei, Răzvan a intrat în spital puțin înainte de miezul nopții și a părăsit unitatea după câteva minute.

„E o situaţie grea. Vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Sunt cei de la spital, care ştiu cel mai bine să vă explice. Dau comunicate atunci când este nevoie şi când simt că e momentul. Înţelegeţi asta. Nu e simplu deloc”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu revenise în România duminică seară, imediat după meciul pe teren propriu al echipei PAOK, terminat 0-0 cu Panathinaikos-ului din Grecia.

„Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la acolo, la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu oricum nu ştiu să vă explic acum", a spus Răzvan Lucescu la aeroport, după sosirea în ţară.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că starea lui Mircea Lucescu s-a degradat în ultimele 24-48 de ore și că se află în secția ATI.