Cuvinte oribile spuse la un meci de fotbal din prima ligă a Italiei: „Mama ta trebuie să moară!”

Insulte repetate au fost rostite de fotbalistul italian Michael Folorunsho la adresa mamei jucătorului spaniol Mario Hermoso, cuvinte aruncate în timpul meciului Cagliari - AS Roma 1-0 (etapa a 14-a din Serie A) și surprinse de camerele TV.

Jucătorul sarzilor l-a jignit pe spaniol cu ​​cuvinte precum „mama ta e o nenorocită, mama ta trebuie să moară”! Momentul de 10 secunde a fost surprins de camerele TV. Arbitrul n-a fost pe fază la început, dar apoi a decis să-i avertizeze pe ambii jucători.

Există riscul ca mijlocașul lui Cagliari să nu fie penalizat. Motivul? Conform Codului de Justiție Sportivă, probele televizate nu pot fi folosite în acest caz.

Articolul 61 (paragraful 3) prevede utilizarea lor „limitată la acte de comportament violent sau extrem de nesportiv sau utilizarea de expresii blasfemice, nevăzute de arbitru sau de VAR, cu consecința că arbitrul nu a putut lua o decizie în această privință”.

Folorunsho și-a pus cenușă-n cap pentru violența limbajului: „Îmi cer scuze, adrenalina a preluat controlul”.