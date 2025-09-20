Europa preia conducerea: bilanțul primei zile la Laver Cup 2025 și ce urmează în ziua 2. Se anunță dueluri puternice

Laver Cup 2025, ajunsă la a opta ediție, a început vineri, 19 septembrie, la San Francisco, cu o zi plină de meciuri spectaculoase între jucători cu experiență și debutanți.

Team Europe a început în forță, conducând după prima zi cu 3-1. Casper Ruud a deschis scorul pentru europeni, învingându-l pe americanul Reilly Opelka în două seturi, 6-4, 7-6(4), iar tânărul Jakub Mensik a adus al doilea punct după un meci tensionat cu Alex Michelsen, care s-a încheiat 6-1, 6-7(3), 10-8.

Primul succes al Team World a venit prin João Fonseca, care l-a învins pe italianul Flavio Cobolli cu 6-4, 6-3, reducând din diferență.

Seara s-a încheiat spectaculos cu meciul de dublu în care Carlos Alcaraz și Jakub Mensik au format o echipă redutabilă și au câștigat împotriva perechii americane Taylor Fritz și Alex Michelsen, 7-6(7), 6-4, după o oră și 43 de minute de joc.

On 🔝 Team Europe wraps up day 1 with a 3-1 lead over Team World after @carlosalcaraz & @mensik_jakub_ defeat Fritz & Michelsen 7-6(7) 6-4.@LaverCup | #LaverCup pic.twitter.com/l4DPsopJ1t — ATP Tour (@atptour) September 20, 2025

Astfel, Europa a încheiat prima zi în avantaj, iar ziua a doua se anunță la fel de spectaculoasă, cu meciuri cu miză și mai mare.

Programul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, la Laver Cup

Ziua a doua de la Laver Cup aduce unul dintre cele mai așteptate meciuri de simplu, între numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, și Taylor Fritz, al 5-lea în clasamentul ATP și cel mai bine clasat jucător din Team World.

Ziua începe cu meciul dintre Alexander Zverev și Alex De Minaur, programat la ora 23:00, ora României. Imediat după acest meci va intra pe teren Holger Rune, care îl va înfrunta pe Francisco Cerundolo, în jurul orei 01:00 dimineața.

Cel mai așteptat meci al zilei este cel dintre Carlos Alcaraz și Taylor Fritz, cei mai bine clasați jucători ai celor două echipe, iar partida va începe la ora 5:00 dimineața, ora României.

La dublu îi vom putea urmări pe Ruud și Rune, care vor juca împotriva cuplului De Minaur/Michelsen.

Cine joacă la Laver Cup 2025: echipele Europei și ale Lumii

Echipa Europei ia startul în Laver Cup cu:

- Germanul Alexander Zverev (#3 mondial, finalist Australian Open în acest an și de cinci ori câștigător al Laver Cup)

- Spaniolul Carlos Alcaraz (noul #1 mondial, proaspătul câștigător de la US Open și campion la Roland Garros, finalist la Wimbledon în acest an)

- Danezul Holger Rune (#11 mondial, finalistul Indian Wells din acest an)

- Norvegianul Casper Ruud (#12 mondial, dublu campion în Laver Cup)

- Cehul Jakub Mensik (#17 mondial, câștigător la Miami în acest an)

- Italianul Flavio Cobolli (#25 mondial, sfert-finalist la Wimbledon în acest an).

Echipa Lumii este compusă din:

- Americanul Taylor Fritz (#5 mondial, sfert-finalist la US Open și semifinalist la Wimbledon în acest an)

- Australianul Alex de Minaur (#8 mondial, sfert-finalist la US Open și Australian Open în acest an)

- Brazilianul Joao Fonseca (#42 mondial, debutant la Laver Cup)

- Americanul Alex Michelsen (#32 mondial, sfert-finalist la Toronto în acest an și debutant la Laver Cup)

- Argentinianul Francisco Cerundolo (#21 mondial, semifinalist la Madrid în acest an)

- Americanul Reilly Opelka (#62 mondial).