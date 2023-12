Echipă din Liga a II-a, fără drept de promovare, dar cu stadion de 64 de milioane de euro

Klein, Andone, Mateuț, Rednic, Gabor și Lucescu au pus pe harta fotbalului marea achipă a Corvinului. Însă, după Revoluție, echipa a decăzut și a stat în mocirla ligilor inferioare. Acum se află pe locul secund în eșalonul 2, dar nu are drept de promovare. În plus, echipa s-a calificat în fazele eliminatorii ale Cupei României, pentru prima dată după 35 de ani. La Hunedoara va fi ridicat de la zero și un stadion la cele mai noi standarde, a dezvăluit Dan Colesniuc, președintele grupării.

Într-o lună ar urma să aibă loc licitația pentru construcția noii arene, după ce Guvernul a aprobat deja indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Apoi, se va da startul demolării actualului stadion de „sub furnale”, care nu mai corespunde vremurilor actuale. „În parelel, în aceeași perioadă (n.r. - în care se plănuia revenirea echipei în liga secundă), aveam discuții despre demararea unui proiect de construcție a stadionului. Am făcut tot felul de demersuri și am pornit acest proiect.

Va fi gata în 28 de luni

În ianuarie, pe 21, se va porni licitația pentru construirea acestui stadion. Mai avem încă puțin, apoi spune că am îndeplinit și acest pas. O să ne fie puțin mai greu sezonul viitor. Se va demola stadionul, o să trebuiască să ne mutăm. Încă nu s-a fixat o locație în care să mergem, dar s-ar dori cât mai aproape de Hunedoara ca să putem să avem sprijinul hunedorenilor, pentru ei luptăm, nu pentru altcineva”, a precizat pentru gsp.ro Dan Colesniuc, președintele hunedorenilor.

Stadionul va costa aproximativ 64,5 de milioane de euro cu tot cu TVA, iar termenul de execuție va fi de 28 de luni. Viitorul complex sportiv va purta numele lui Michael Klein, fost fotbalist cu peste 300 de meciuri jucate pentru Corvinul Hunedoara în 15 ani, decedat subit în 1993. Arena cu 10.100 de locuri va putea găzdui partide din cupele europene.

Construcția stadionului a fost întârziată până acum de suspendarea licitației printr-o decizie luată de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, la solicitarea uneia dintre firmele ofertante nemulțumită de modul în care a fost întocmită documentația de atribuire a contractului.