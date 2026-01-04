Drama penalty-urilor. Mali, calificată în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, după ce a învins dramatic Tunisia

Naționala statului Mali s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc, după o confruntare foarte echilibrată cu Tunisia.

Meciul, disputat sâmbătă seara la Casablanca, s-a încheiat la egalitate, 1-1, atât după cele 90 de minute, cât și după prelungiri, iar Mali a obținut calificarea la loviturile de departajare, scor 3-2.

Partida a fost complicată pentru Mali încă din prima repriză, după ce Woyo Coulibaly a fost eliminat în minutul 26, iar echipa a fost nevoită să joace în inferioritate numerică pentru mai bine de o oră. Tunisia a pus presiune constantă și a reușit să deschidă scorul târziu, în minutul 88, prin Firas Chaouat.

Când părea că nord-africanii vor câștiga, Mali a primit un penalty în minutele de prelungire ale timpului regulamentar, în urma unui henț, iar Lassine Sinayoko a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+7, trimițând meciul în prelungiri.

Calificarea s-a decis la penalty-uri

Acolo, portarul Djigui Diarra a avut o evoluție excelentă, apărând două execuții și ajutând decisiv echipa sa. Pentru Mali au înscris Sinayoko, Gaoussou Diakite și El Bilal Touré, în timp ce Tunisia a reușit doar două lovituri de pedeapsă.

În sferturile de finală, programate pe 9 ianuarie, la Tanger, Mali va întâlni selecționata Senegalului, care a trecut de Sudan cu scorul de 3-1.