Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Doliu la FC Argeș! Dani Coman, președintele clubului, și-a pierdut tatăl. Veste șocantă pentru oficialul piteștenilor

Publicat:

Dani Coman (46 de ani) trăiește momente cumplite, după ce tatăl său, Dan Coman, a murit în urma unei intervenții chirurgicale.

Dani Coman, președinte FC Argeș Foto/InquamPhotos
Dani Coman, președinte FC Argeș Foto/InquamPhotos

Tatăl președintelui de la FC Argeș se confrunta, de o bună perioadă de timp, cu mai multe probleme de sănătate.

Bărbatul a căzut și și-a rupt șoldul, fiind nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală dificilă. Starea de sănătate a tatălui lui Dani Coman părea să se îmbunătățescă, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

De curând, Dan Coman a suferit un AVC, fiind nevoit să mai suporte încă o operație complet necesară. La cea de-a doua intervenție chirurgicală, acesta nu a mai rezistat și și-a pierdut viața.

Întregul staff tehnic, cât și fotbaliștii și conducerea clubului FC Argeș transmit sincere condoleanțe familiei Coman.

Clubul FC Argeș este alături de Dani Coman, Președintele clubului nostru, în aceste momente grele pricinuite de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul postat de cei de la FC Argeș, pe Facebook.

Dani Coman, recunoscător pentru momentele petrecute alături de tatăl său

Dani Coman l-a pomenit pe tatăl său ori de câte ori a avut ocazia. Cel mai recent, oficialul echipei din Pitești a vorbit despre Dan Coman chiar în timpul discuțiilor purtate cu Gigi Becali, patronul FCSB, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani), care până la urmă a rămas la Pitești.

Coman a mărturisit atunci că tatăl său i-a insuflat cele mai importante valori și l-a învățat ce înseamnă să fii un bărbat adevărat.

Eu spun realitatea întotdeauna. Pe mine, tatăl meu m-a învățat de când eram mic, mi-a zis că vrea să crească un bărbat. Am rămas același. Dacă mor mâine, tot bărbat mor. Indiferent de discuțiile care au fost, eu rămân același bărbat. Când discut ceva cu cineva, și dacă mor și nu-mi văd fata, tot bărbat mor.

Eu așa sunt învățat, să discut față în față. Așa am fost crescut de mic și așa voi face în continuare. Dacă am să spun ceva, îi spun în față. Nu-mi place să fiu deranjat, nu vreau să deranjez pe cineva, dar, dacă trebuie, o pot face!”, a declarat Dani Coman, recent, la Digi Sport.

