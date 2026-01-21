Doliu în sportul românesc: a murit un fost vicecampion mondial la kaiac

Fostul vicecampion european și mondial Eugen Botez a murit, marți, la vârsta de 77 de ani, a anunțat Federația Română de Kaiac-Canoe pe pagina sa de Facebook.

Botez s-a născut pe 19 octombrie 1948 și a făcut primii săi pași în kaiac la baza nautică a clubului Voința Arad, după care a fost legitimat la CS Dinamo București.

A fost campion și medaliat la campionatele naționale de juniori și seniori și a reprezentat kaiacul românesc la numeroase regate internaționale, la Europene de juniori și seniori, precum și la Mondialele de seniori.

La Europenele de juniori din 1967 (Karstad) a cucerit două medalii de aur, la kaiac-2 pe 500 m și la kaiac-4 pe 500 m. Specializat în proba de ștafetă 4x500 m, a contribuitla cucerirea medaliilor de argint la Europenele din 1969 (Moscova), la Mondialele din 1970 (Copenhaga). A obținut un argint la ștafetă 4x500 m, alături de Aurel Vernescu, Mihai Zafiu și Ion Iacob, și la ediția din 1971 (Belgrad).

A devenit Maestru al Sportului.

Priveghiul va avea loc în data de 21 ianuarie, ora 19:00, la Casa Funereră Kuki (Strada Cocorilor nr 6, Arad), iar înmormântarea va avea loc în data de 22 ianuarie, ora 12:00, la Cimitirul Eternitatea (zona UTA).