Djokovici riscă să fie, astăzi, „carne de tun“: Detalii incredibile despre cum joacă Nole, la Melbourne

Pe tabloul masculin de la Australian Open, avem o situație care spune totul despre cum au căzut favoriții pe capete, în prima săptămână de meciuri. Concret, singurul câștigător de Grand Slam rămas în competiție e Novak Djokovici. Care și el joacă, practic, într-un picior, având mari probleme medicale în victoriile de până acum cu Carballes Baena (75 ATP), Couacaud (191 ATP) și Dimitrov (28 ATP).

După ultima partidă, disputată sâmbătă, sârbul de 35 de ani a și admis că s-a târât până în optimi. „N-am vrut să mă retrag pentru că am vrut să văd cum mă voi simți pe teren. Primul meci a fost bun. În al doilea, m-am chinuit foarte mult. Cu Dimitrov, la fel. Există multă incertitudine cu privire la modul în care se va comporta piciorul. O mișcare sau o aterizare grăbită poate cauza probleme. La fiecare meci, mă rog ca durerea să nu apară, dar degeaba. De fiecare dată, am început bine partida, apoi am făcut o mișcare specifică și situația s-a înrăutățit. Apoi, își fac pastilele efectul, funcționează puțin, apoi nu mai funcționează, apoi funcționează din nou. Având în vedere cum arătam înainte de începerea turneului, m-am gândit că nu va fi posibil să ajung atât de departe. Dar sunt încă aici și rezist. Voi continua cu rutina mea de recuperare, nu mă antrenez în zilele dintre meciuri, las cât mai mult timp pentru ca piciorul să-și revină“, a explicat Djokovici.

Acesta îl va întâlni, în premieră, pe australianul Alex De Minaur (23 de ani), iar expertul Eurosport, americanul John McEnroe (63 de ani), a avertizat că acesta e genul de adversar care poate profita de situația medicală a lui Nole.

„Novak își face treaba, dar, cu siguranță, nu arată ca și cum ar fi sută la sută. De Minaur, următorul lui adversar, e un jucător cu mare potențial, care ar putea profita de problema lui Djokovici. Mai ales că se bazează pe viteză și pe curaj și pe faptul că își face adversarul să muncească. De Minaur e genul de sportiv care i-ar putea crea probleme lui Novak, dacă acesta nu e 100%“, a spus McEnroe.

Deocamdată, Nole a bifat a 15-a prezență în optimile de la Australian Open, egalându-l la acest capitol pe Rafael Nadal. Recordul all-time pentru prezența în această fază a competiției e deținut de Roger Federer, care a avut 18 calificări în optimile de la Melbourne.

Australian Open 2023, simplu, masculin

Optimi

*Nishioka (33 ATP) – Khachanov (20 ATP) 0-6, 0-6, 6-7

*Hurkacz (11 ATP) – Korda (31 ATP) 6-3, 3-6, 2-6, 6-1, 6-7

*Tsitsipas (4 ATP) – Sinner (16 ATP) 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3

*Lehecka (71 ATP) - Auger-Aliassime (7 ATP) – 4-6, 6-3, 7-6, 7-6

*Shelton (89 ATP) – Wolf (67 ATP)

*Rublev (6 ATP) – Rune (10 ATP)

S-au jucat în noaptea de duminică spre luni.

*Bautista-Agut (25 ATP) – Paul (35 ATP)

Astăzi, după ora 07.00, Eurosport

*De Minaur (24 ATP) – Djokovici (5 ATP)

Astăzi, după ora 10.00, Eurosport

Sferturi

*Khachanov (20 ATP) – Korda (31 ATP)

*Lehecka (71 ATP) - Tsitsipas (4 ATP)

Australian Open 2023, simplu, feminin

Optimi

*Swiatek (1 WTA) – Rybakina (25 WTA) 4-6, 4-6

*Ostapenko (17 WTA) – Gauff (7 WTA) 7-5, 6-3

*Pegula (3 WTA) – Krejcikova (23 WTA) 7-5, 6-2

*Azarenka (24 WTA) – Zhu (87 WTA) 4-6, 6-1, 6-4

*Pliskova (31 WTA) – Zhang (22 WTA)

*Linette (45 WTA) – Garcia (4 WTA)

*Sabalenka (5 WTA) – Bencic (10 WTA)

*Vekic (64 WTA) – Fruhvirtova (82 WTA)

S-au jucat în noaptea de duminică spre luni.

Sferturi

*Pegula (3 WTA) - Azarenka (24 WTA)

*Rybakina (25 WTA) – Ostapenko (17 WTA)