Novak Djokovic a fost praf în meciul cu Lorenzo Musetti, dar s-a calificat în semifinale. Sârbul a beneficiat de al doilea abandon consecutiv al adversarilor

Italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) a abandonat astăzi la Australian Open, în meciul din sferturile de finală contra sârbului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP).

Musetti conducea cu 6-4, 6-3, 1-3. La scorul de 15-40 în game-ul al cincilea, pe propriul serviciu, Musetti a cedat, având probleme medicale. A mers la fileu și i-a strâns mâna adversarului. A reclamat dureri la coapsa dreaptă. Înainte, chemase fizioterapeutul.

„Lorenzo era jucătorul mai bun, probabil că ar fi câștigat. Am fost norocos și sper să joc mai bine în semifinale”, a spus Djokovic la final.

Novak Djokovic a dat dovadă de fair-play în meciul din sferturile de finală de la Australian Open împotriva lui Lorenzo Musetti.

Campionul sârb, condus cu un set și un break, în timp ce italianul avea 5-3 în manșa secundă, a cedat un punct într-o situație delicată (30-15, cu Djokovic la serviciu).

Sârbul a avut noroc chior și în runda anterioară. Djokovic a beneficiat, în optimile de finală, de abandonul cehului Jakub Mesnik (20 de ani, 17 ATP) înainte de joc. Campionul a avut tur liber și s-a putut odihni. N-a arătat însă ca un jucător proaspăt contra lui Musetti.

Câștigător de 10 ori la Melbourne, „Nole” va da în semifinale peste învingătorul din meciul Jannik Sinner - Ben Shelton, care începe la ora 10:00.

Prima semifinală va fi disputată de spaniolul Alcaraz și de germanul Zverev, numerele 1, respectiv 3 în ierarhia mondială.

Mușchiul adductor i-a mai făcut feste

Lorenzo Musetti s-a accidentat din nou, probabil la mușchiul adductor, de la coapsă, care îl trădase deja în finala de la Monte Carlo și în semifinala de la Paris (ambele meciuri împotriva lui Carlos Alcaraz), și i-a lăsat acum terenul liber lui Novak Djokovic. Musetti începuse să se plângă de dureri la începutul setului al doilea, dar antrenorul Perlas și echipa lui l-au calmat: „Câștigi, relaxează-te”.

Așa că Musetti, profitând și de o prestație foarte slabă a sârbului, care avea 32 de erori neforțate, a reușit să încheie primele două seturi în avantaj.

Sportivul toscan stabilește un record de neinvidiat, devenind primul jucător din era Open care se retrage în sferturile de finală ale unui Grand Slam, conducând cu 2-0 la seturi.