search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Novak Djokovic a fost praf în meciul cu Lorenzo Musetti, dar s-a calificat în semifinale. Sârbul a beneficiat de al doilea abandon consecutiv al adversarilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) a abandonat astăzi la Australian Open, în meciul din sferturile de finală contra sârbului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP). 

Novak Djokovic este în cursă pentru titlul cu numărul 11 la Antipozi FOTO EPA
Novak Djokovic este în cursă pentru titlul cu numărul 11 la Antipozi FOTO EPA

Musetti conducea cu 6-4, 6-3, 1-3. La scorul de 15-40 în game-ul al cincilea, pe propriul serviciu, Musetti a cedat, având probleme medicale. A mers la fileu și i-a strâns mâna adversarului. A reclamat dureri la coapsa dreaptă. Înainte, chemase fizioterapeutul.

Lorenzo era jucătorul mai bun, probabil că ar fi câștigat. Am fost norocos și sper să joc mai bine în semifinale”, a spus Djokovic la final.

Novak Djokovic a dat dovadă de fair-play în meciul din sferturile de finală de la Australian Open împotriva lui Lorenzo Musetti.

Campionul sârb, condus cu un set și un break, în timp ce italianul avea 5-3 în manșa secundă, a cedat un punct într-o situație delicată (30-15, cu Djokovic la serviciu).

Sârbul a avut noroc chior și în runda anterioară. Djokovic a beneficiat, în optimile de finală, de abandonul cehului Jakub Mesnik (20 de ani, 17 ATP) înainte de joc. Campionul a avut tur liber și s-a putut odihni. N-a arătat însă ca un jucător proaspăt contra lui Musetti.

Câștigător de 10 ori la Melbourne, „Nole” va da în semifinale peste învingătorul din meciul Jannik Sinner - Ben Shelton, care începe la ora 10:00.

Prima semifinală va fi disputată de spaniolul Alcaraz și de germanul Zverev, numerele 1, respectiv 3 în ierarhia mondială.

Mușchiul adductor i-a mai făcut feste

Lorenzo Musetti s-a accidentat din nou, probabil la mușchiul adductor, de la coapsă, care îl trădase deja în finala de la Monte Carlo și în semifinala de la Paris (ambele meciuri împotriva lui Carlos Alcaraz), și i-a lăsat acum terenul liber lui Novak Djokovic. Musetti începuse să se plângă de dureri la începutul setului al doilea, dar antrenorul Perlas și echipa lui l-au calmat: „Câștigi, relaxează-te”.

Așa că Musetti, profitând și de o prestație foarte slabă a sârbului, care avea 32 de erori neforțate, a reușit să încheie primele două seturi în avantaj.

Sportivul toscan stabilește un record de neinvidiat, devenind primul jucător din era Open care se retrage în sferturile de finală ale unui Grand Slam, conducând cu 2-0 la seturi.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
gandul.ro
image
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
mediafax.ro
image
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
fanatik.ro
image
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
"Am rămas nenorocit". Precipitaţiile abundente din ultimele zile au făcut prăpăd în multe zone din ţară
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Trecerea pe galben în 2026: când e contravenție și cum se interpretează oprirea „în siguranță”
playtech.ro
image
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Se face dreptate, cresc pensiile! Cine sunt seniorii fericiţi
romaniatv.net
image
Primarii de municipii cer ședință urgentă cu Ilie Bolojan: taxele și impozitele majorare stârnesc revoltă
mediaflux.ro
image
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
click.ro
image
De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran pe Natalia Guberna: „Mă plăcea pentru că…” Cât a plătit impozit, în 2026: „Am strâns bani din timp” Artista face 68 de ani
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069793091 (1) jpg
Kate Middleton, cu părul în coadă împletită și îmbrăcată lejer. E prințesa care nu se ferește să poarte și bocanci
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent

OK! Magazine

image
Dramatica apariție a Prințesei Charlene de Monaco chiar după ziua ei de naștere! De ce e atât de îndurerată

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică