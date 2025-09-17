search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Dinamovistul Adrian Mazilu a donat pentru prima oară sânge: „Mi-a fost un pic frică”

Publicat:

Jucătorul dinamovist Adrian Mazilu (20 de ani) și foștii fotbaliști Florin Prunea (57 de ani) și Liviu Ganea (37 de ani) au participat, miercuri, la campania de donare de sânge care se desfășoară la stadionul Arcul de Triumf din București, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București.

Adrian Mazilu caută relansarea în carieră la Dinamo
Adrian Mazilu caută relansarea în carieră la Dinamo

Transferat de curând la Dinamo de la formația engleză Brighton, Adrian Mazilu s-a aflat pentru prima oară în postura de donator, afirmând că a avut ceva emoții. „Mi-a fost un pic frică, pentru că a fost prima mea donare, dar acum mă simt foarte bine. Prima oară am simțit o pișcătură, dar apoi mi-am revenit. E o experiență pozitivă din punctul meu de vedere, având în vedere că am donat sânge și știu că este un lucru benefic. Putem spune că salvăm vieți, pentru că ăsta este scopul și mă bucur că am avut această experiență. Este nevoie de sânge, am înțeles că și în țară sunt probleme și încurajez lumea să facă acest lucru, pentru a ne ajuta între noi. Voi vorbi și cu colegii mei, le voi spune că este în regulă că nu te simți rău după. Mi s-a explicat că dacă vii mai repede de șase luni există lucruri pozitive și pentru organism și ca sportiv pot reveni mai ușor, să nu mai am accidentări. Îi sfătuiesc pe toți oamenii să meargă să doneze sânge pentru că este mare nevoie în țară și nu se întâmplă nimic rău, chiar îi ajută acest lucru”, a spus Adrian Mazilu.

Fostul portar Florin Prunea afirmă că ar fi benefică o campanie de donare de sânge în care să fie implicați fotbaliștii din Superligă. „Trebuie să ne prezentăm, pentru mine este o datorie de onoare să răspund la această invitație. Tot timpul am răspuns afirmativ la aceste invitații și voi sfătui pe toată lumea să facă acest lucru, și pentru sănătatea celor care donează. Trebuie să fim solidari, să îi ajutăm pe cei care au nevoie de sânge. Nu donez foarte des, ultima oară cred că acum doi ani am donat. Poate mulți sunt reticenți și se sperie, dar să se informeze, este bine și pentru sănătate. Nu ar fi rău să se facă o campanie de donare la toate echipele din Superligă, poate Liga Profesionistă de Fotbal ar putea implica toate orașele și pe stadioane s-ar putea face, pentru că există acei suferinzi care au nevoie de noi. Și trebuie să venim în ajutorul lor”, a declarat fostul internațional.

„Eroul de la Cardiff” a afirmat că echipa națională de fotbal a României are șansa de a se lupta de la egal la egal cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina pentru locul doi în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, dacă va reuși să învingă Austria. În grupa H, România este pe locul 3, cu 7 puncte, la 5 puncte de Bosnia și Austria.

