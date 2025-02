Dinamo, pedepsită de Comisia de Disciplină cu amendă de 15.000 de lei

Întrunită miercuri, 26 februarie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat, potrivit lpf.ro, următoarele hotărâri:

Dumitru Antonio Mihai vs. ACSM Politehnica Iași - Neexecutare Hotărâre CNSL - Termen 05.03.2025.

SC Dinamo vs. FCV Farul Constanța – Incidente - În temeiul art. 83.7, raportat la art. 44 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 83.2.b, coroborat cu art. 82.2 din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. AS FC Buzău – Incidente - În temeiul art. 83.7 din RD, se sancționează clubul AS FC Gloria Buzău cu avertisment și penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC FCSB vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente - Termen 05.03.2025.