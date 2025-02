Vremea lui Borcea la Dinamo a trecut! Un român care a trăit în Danemarca a cumpărat acțiuni la club

Gelu Sulugiuc, un român stabilit în Danemarca, a preluat 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, societatea care controlează SC Dinamo 1948.

El și-a început cariera profesională în jurnalism financiar. A fost jurnalist la Reuters și la Bloomberg, ulterior devenind director la Reuters. Acum este CEO și co-fondator la Financial News Systems, un sistem automat de informații din domeniul financiar, care folosește inteligența artificială.

A făcut injecție de capital

Potrivit zf.ro, acesta a cumpărat, printr-o injecţie de capital de 1-1,5 milioane de euro, 5% din Red&White, compania care deţine 80% din clubul de fotbal Dinamo.

„Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White.

Sunt investitor pe termen lung, aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes, vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu. Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori”, a comentat Sulugiuc.