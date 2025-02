Dinamo, drumul de la butelii și termopane la tehnologia viitorului. „Lupi” tineri în curtea „câinilor”

FC Dinamo, gruparea „câinilor roșii”, schimbă liniile și la nivelul conducerii.

Vremea lui Cristi Borcea, Vasile Turcu, Nicolae Badea, Gigi Nețoiu, Vladimir Cohn, Bagher Karimzadeh sau a lui Dan Matei Aghaton a trecut în Șoseaua Ștefan cel Mare. Și domeniile care alimentau clubul (se spune că respectivii doar împrumutau/creditau clubul, urmând să-și scoată banii în urma vânzării de jucători) s-au schimbat.

Rând pe rând, acționarii respectivi au ieșit din joc, unii fiind afectați de „Dosarul Transferurilor”, cazul lui Borcea. Cel din urmă provenea din domeniul afacerilor cu butelii. Și ceilalți aveau business-uri în pas cu vremurile. Badea venea cu Computerland, Orange și cu KFC, Cohn deținea fabrică de termopane, Nețoiu făcea agricultură, Turcu era patron de restaurant și avea materiale de construcții, iar Karimzadeh era un iranian implicat în afaceri cu alcool. În schimb, Agathon era „omul ministerului”, poziție scoasă complet din joc în actuala organigramă.

Sistem care folosește inteligența artificială

Acum, un român care a trăit în Danemarca tocmai a cumpărat acțiuni la club. Provine din domeniile viitorului: financiar și AI. Numele lui este Gelu Sulugiuc și a preluat 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, societatea care controlează SC Dinamo 1948. El și-a început cariera profesională în jurnalism financiar. A fost jurnalist la Reuters și la Bloomberg, ulterior devenind director la Reuters. Acum este CEO și co-fondator la Financial News Systems, un sistem automat de informații din domeniul financiar, care folosește inteligența artificială.

Sulugiuc a făcut injecție de capital, Borcea le făcea „injecția letală”

Potrivit zf.ro, acesta a cumpărat, printr-o injecţie de capital de 1-1,5 milioane de euro, 5% din Red&White, compania care deţine 80% din clubul de fotbal Dinamo. În trecut, Borcea spunea că le face câte o „injecție letală” jucătorilor care semnau cu Dinamo, pentru a-i „contamina definitiv” cu virusul dinamovismului. „Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White. Sunt investitor pe termen lung, aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes, vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu. Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori”, a comentat Sulugiuc.

Buduru a scăpat de „Țigareta”, dar a fost prins în port

Fostul fotbalist Petre Buduru, conducător în trecut la Dinamo - clubul Internelor, a fost reținut alături de alți 6 suspecți în dosarul „Mită în Portul Constanța”. Socrul fostului stelist Dennis Șerban se numără printre cei 7 suspecți reținuți în dosarul instrumentat de DNA, care vizează acuzații de dare și luare mită, respectiv abuz în serviciu. Ar fi vorba despre șpăgi în valoare totală de circa 7 milioane de euro. Banii ar fi fost oferiți pentru obținerea de beneficii, terenuri, dane și contracte în Portul Constanța. Fostul fotbalist și conducător de cluburi l-au adus în această situație acțiunile lui în calitate de asociat al firmei Green Port Operator. Petre Buduru ar fi oferit mită în valoare de 20.000 de euro, dar și parfumuri de firmă, pentru a obține avizele, aprobările și actele aferente (avize, aprobări) deschiderii unei stații de procesare și a unui terminal de bitum în unele parcele din Dana 97. Petre Buduru a mai fost arestat la începutul anului 1999, când era președinte la Dinamo, în dosarul „Țigareta II”, care a vizat descărcarea pe Aeroportul Militar Otopeni, în aprilie 1998, a 4.275 de baxuri de țigări de contrabandă. Buduru a fost acuzat că ar fi plătit transportul de țigări și, pe deasupra, că ar fi comis infracțiunile de abuz în dauna interesului public și complicitate la fals, privind emiterea a 14 legitimații, dar și a patru pașapoarte în numele clubului, când acestea ar fi servit, de fapt, unor oameni implicați în contrabanda de țigări. Până la urmă, s-a decis neînceperea urmăririi penale în cazul lui.