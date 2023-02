Mihai Neșu a împlinit 40 de ani. Cum decurge o zi din viața lui la 12 ani după accidentul cumplit care i-a schimbat destinul

Pe 10 mai 2011, Mihăiţă Neşu a suferit un cumplit accident, la un antrenament al celor de la Utrecht, care i-a schimbat viaţa.

Fostul fotbalist al Stelei, Mihai Neșu, a împlinit duminică 40 de ani. El este imobilizat mai bine de 12 ani într-un scaun cu rotile, după un grav accident suferit la un antrenament în Olanda, pe când juca la Utrecht.

Neșu luptă necontenit pentru a-şi reveni, dar tratamentele nu au dat roade, fiind paralizat în scaunul cu rotile. El a povestit recent cum decurge o zi din viața lui.

„Mă trezesc dimineața la 7, mă ajută sora mea și cu o doamnă asistentă să fac baie, să mă îmbrac. Doamna asistentă îmi gătește micul dejun, mănânc, după aceea mă duc pe șantier. Mai am două zile pe săptămână masaj, dimineața, și atunci mai întârzii pe șantier. Dar, în principiu, stau pe șantier vreo 3-4 ore, după aceea mă duc la fundația actuală să fac și eu terapie două ore, apoi mă întorc acasă, unde mai lucrez una-alta, mă mai relaxez. Seara, de obicei, cel târziu la 21:00 - 21:30 mă pun în pat, mă mai uit un pic la televizor și mă culc. Programul ăsta îl tot repet în afară de duminică, atunci când chiar am un program de odihnă”, a spus Neșu într-un interviu pentru gsp.ro.

Nu-i poartă resentimente colegului care l-a accidentat

Acesta a mai povestit că nu-i poartă resentimente fostului său coleg de la Utrecht, Alje Schut, care l-a accidentat pe 10 mai 2022.

„N-am mai vorbit cu el de ceva timp. Cred că i-a fost foarte greu. Am mai zis eu într-un interviu, cred că el nu știe ce bine mi-a făcut întâmplarea asta. Nu el, propriu-zis, că el n-a avut nicio vină, ci întâmplarea asta. În contabilitatea vieții mele, ce s-a întâmplat e un plus, chiar dacă la prima vedere pare ceva rău și greu de dus. Știu că lui i-a fost foarte greu atunci, după accident, dar acum sper să să fi trecut peste asta, are și el o familie frumoasă. Eu niciun gând n-am avut atunci, după accident, să învinovățesc pe cineva pentru ce mi s-a întâmplat”, a mărturisit Mihai Neșu.

Pensie de mizerie

Neșu a vorbit recent despre pensia pe care o primește de la statele român și olandez, dezvăluind că România îi plătește lucar o pensie de 100 de euro, la care se adaugă 300 de euro pentru însoțitorul său, în timp ce statul Olandez îi plătește lunar 3.000 de euro.

"Din păcate, când m-am întors în țară din Olanda, am zis ca să pot să rezist să fiu bine la mine în țară trebuie să încerc să nu văd prea mult lucrurile care nu-s bune și dacă le văd să încerc să le schimb eu și să nu mă afecteze. Dar e adevărat că asta e realitatea. Practic majoritatea persoanelor cu dizabilități, dacă n-au condiții financiare bune, e foarte greu să trăiască”, a spus Neșu.