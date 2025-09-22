„Dictatorul” Viktor Oban, ca Gigi Becali: sună antrenorul, ca să afle echipa. Dezvăluirile lui Marco Rossi

Fostul fotbalistul italian Marco Rossi (61 de ani) s-a intersectat în perioada în care a jucat la echipa Brescia (1988-1993) cu selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), cel care l-a lansat în fotbalul mare din Italia. Rossi a fost cumpărat apoi de Sampdoria, pentru care a evoluat timp de doi ani.

În presa din Italia, tehnicianul a vorbit astăzi despre regulile de la Budapesta. Laudă siguranța din capitala Ungariei și spune că a refuzat oferte din Premier League și din Bundesliga. „Această țară m-a salvat”, spune, recunoscător, Rossi.

Critică siguranța din marile capitale occidentale

Care este relația italinului cu premierul Ungaria, Viktor Orban, un mare fan al fotbalului? „Excelentă. Ne întâlnim din când în când; este un mare fan. Uneori, mi-a trimis mesaje să mă întrebe care este echipa sau ce jucători aș convoca. Dar am libertate deplină în orice.

După ultimul Campionat European, am primit insulte pe rețelele de socializare. M-au amenințat pe mine și familia mea cu tot felul de critici. Dar nu-mi pasă. Sunt recunoscător Ungariei pentru că mi-a salvat viața. Și locuiesc bine în Budapesta: locuiesc în centrul orașului, este sigur. În alte orașe precum Londra, Paris sau Milano, când se lasă noaptea, trebuie să te salvezi”.

Rossi visează să conducă „Ungaria la Cupa Mondială după 40 de ani. Dacă aș reuși, aș putea renunța. Aș fi ținut minte pentru totdeauna. Și bunicul meu ar fi mândru. Toată lumea îi cunoaște pe Szoboszlai și Kerkez, dar adevăratul succes este să-l poți dezvolta pe Varga, care a jucat în liga a patra și a lucrat într-o fabrică”.

Iar cea mai mare satisfacție este „să fiu al doilea antrenor la națională cu cele mai multe meciuri. Adaug și scandarea de pe Arena Puskas: o tribună cânta «Marco», cealaltă «Rossi»”.

„M-am gândit să renunț, pentru a deveni contabil”

„Ungaria mi-a dat ocazia să muncesc, Italia - nu! Poate a fost și vina mea: nu am știut niciodată să mă vând. Ca fotbalist, nu am câștigat niciodată sume uriașe. La Sampdoria, am condus o Lancia. Nu am risipit banii, dar din ianuarie 2011 până în iunie 2012 a fost greu. Am trecut printr-o perioadă dificilă în viața mea în care m-am gândit să renunț, pentru a deveni contabil.

Fratele meu avea un cabinet în Veneto, iar eu ar fi trebuit să urmez un curs la Torino, să locuiesc cu mama și să încep o viață nouă la aproape 50 de ani. Îmi vândusem casa din Brescia, dar îmi era dor de fotbal. Provin dintr-o familie umilă: o mamă casnică, un tată cu două locuri de muncă. Pleca la șase și venea acasă seara”, povestește Rossi.

Începuturile la Budapesta nu au fost prea roz: „În 2016-17, anul în care am câștigat campionatul cu Honved Budapesta, eram antrenorul cel mai prost plătit din campionat. Ungaria mi-a redat demnitatea. Astăzi, aproape că mă simt ungur. Pot spune câteva propoziții în maghiară, dar cu jucătorii vorbesc engleză și spaniolă. Am jucat la Club America în Mexic, așa că știu. Antrenorul era Marcelo Bielsa. Biroul lui era plin de casete video, notițe și bucăți de hârtie. Petrecea toată ziua acolo studiind”.

În 1993, de la Brescia lui Lucescu, Rossi a ajuns la Sampdoria: „În anul acela, Sampdoria i-a semnat pe Platt, Gullit, Evani și pe mine, cel mai slab dintre toți”.