search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Dictatorul” Viktor Oban, ca Gigi Becali: sună antrenorul, ca să afle echipa. Dezvăluirile lui Marco Rossi

0
0
Publicat:

Fostul fotbalistul italian Marco Rossi (61 de ani) s-a intersectat în perioada în care a jucat la echipa Brescia (1988-1993) cu selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), cel care l-a lansat în fotbalul mare din Italia. Rossi a fost cumpărat apoi de Sampdoria, pentru care a evoluat timp de doi ani.

Viktor Orban este mare amator de fotbal
Viktor Orban este mare amator de fotbal

În presa din Italia, tehnicianul a vorbit astăzi despre regulile de la Budapesta. Laudă siguranța din capitala Ungariei și spune că a refuzat oferte din Premier League și din Bundesliga. „Această țară m-a salvat”, spune, recunoscător, Rossi.

Critică siguranța din marile capitale occidentale

Care este relația italinului cu premierul Ungaria, Viktor Orban, un mare fan al fotbalului? „Excelentă. Ne întâlnim din când în când; este un mare fan. Uneori, mi-a trimis mesaje să mă întrebe care este echipa sau ce jucători aș convoca. Dar am libertate deplină în orice.

După ultimul Campionat European, am primit insulte pe rețelele de socializare. M-au amenințat pe mine și familia mea cu tot felul de critici. Dar nu-mi pasă. Sunt recunoscător Ungariei pentru că mi-a salvat viața. Și locuiesc bine în Budapesta: locuiesc în centrul orașului, este sigur. În alte orașe precum Londra, Paris sau Milano, când se lasă noaptea, trebuie să te salvezi”.

Rossi visează să conducă „Ungaria la Cupa Mondială după 40 de ani. Dacă aș reuși, aș putea renunța. Aș fi ținut minte pentru totdeauna. Și bunicul meu ar fi mândru. Toată lumea îi cunoaște pe Szoboszlai și Kerkez, dar adevăratul succes este să-l poți dezvolta pe Varga, care a jucat în liga a patra și a lucrat într-o fabrică”.

Iar cea mai mare satisfacție este „să fiu al doilea antrenor la națională cu cele mai multe meciuri. Adaug și scandarea de pe Arena Puskas: o tribună cânta «Marco», cealaltă «Rossi»”.

„M-am gândit să renunț, pentru a deveni contabil”

Ungaria mi-a dat ocazia să muncesc, Italia - nu! Poate a fost și vina mea: nu am știut niciodată să mă vând. Ca fotbalist, nu am câștigat niciodată sume uriașe. La Sampdoria, am condus o Lancia. Nu am risipit banii, dar din ianuarie 2011 până în iunie 2012 a fost greu. Am trecut printr-o perioadă dificilă în viața mea în care m-am gândit să renunț, pentru a deveni contabil.

Fratele meu avea un cabinet în Veneto, iar eu ar fi trebuit să urmez un curs la Torino, să locuiesc cu mama și să încep o viață nouă la aproape 50 de ani. Îmi vândusem casa din Brescia, dar îmi era dor de fotbal. Provin dintr-o familie umilă: o mamă casnică, un tată cu două locuri de muncă. Pleca la șase și venea acasă seara”, povestește Rossi.

Începuturile la Budapesta nu au fost prea roz: „În 2016-17, anul în care am câștigat campionatul cu Honved Budapesta, eram antrenorul cel mai prost plătit din campionat. Ungaria mi-a redat demnitatea. Astăzi, aproape că mă simt ungur. Pot spune câteva propoziții în maghiară, dar cu jucătorii vorbesc engleză și spaniolă. Am jucat la Club America în Mexic, așa că știu. Antrenorul era Marcelo Bielsa. Biroul lui era plin de casete video, notițe și bucăți de hârtie. Petrecea toată ziua acolo studiind”.

În 1993, de la Brescia lui Lucescu, Rossi a ajuns la Sampdoria: „În anul acela, Sampdoria i-a semnat pe Platt, Gullit, Evani și pe mine, cel mai slab dintre toți”.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Adolescenta cu chip de înger, rănită grav în accidentul din Suceava, a MURIT la doar 15 ani. Sora ei se luptă în continuare între viață și moarte
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensii octombrie 2025. Vești excelente pentru seniori. Banii vin mai devreme
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Mesajele secrete ale lui Kate Middleton către Prințul Harry după vizita lui în Marea Britanie: „Mingea este în terenul tău”

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?