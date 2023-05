Depresia face ravagii printre tineri: Explicațiile unui fenomen periculos

Pe vremuri, dacă cineva vorbea despre depresie, la 20 și ceva de ani, era luat peste picior, acuzat că s-a răsfățat prea mult. Acum, această problemă e o realitate tot mai des întâlnită.

Potrivit specialiștilor, rețelele sociale au contribuit masiv la această situație și au coborât, în mod alarmant, vârsta la care se manifestă depresia. Pentru că, tinerii caută, în permanență, validarea celor din jur prin aceste rețele. Când nu o primesc, unii dintre ei cad în brațele depresiei.

În sport, această boală are o altă explicație. Care ține, în primul rând, de vârsta fragedă la care niște copii, în esență, se apucă de performanță. Ceea ce vine „la pachet“ cu o presiune infernală și cu „arderea“ unor etape firești, în ceea ce privește procesul de maturizare. Iar când adăugăm la acest tablou, rigorile sportului de performanță, care presupun renunțarea la viața personală în multe cazuri, înțelegem de ce depresia devine o problemă tot mai mare și în sport.

În tenisul feminin, aproape că am ajuns să avem sezonul și cazul mediatizat al unei jucătoare în suferință. Naomi Osaka (25 de ani) a admis că e depresivă în 2021, Victoria Azarenka (33 de ani) a avut o cădere nervoasă pe teren, plângând în hohote în 2022, iar acum i-a venit rândul americancei Amanda Anisimova (21 de ani) să-și anunțe retragerea temporară din tenis, pe motiv că suferă de depresie! Între aceste episoade, a fost și retragerea lui Ashleigh Barty din activitate, la 25 de ani, australianca afirmând că vrea să stea departe de presiunea circuitului feminin. „Am început să tot călătoresc în jurul lumii de la o vârstă fragedă. Vreau să-mi şi trăiesc viaţa ca un om normal, având nişte experienţe normale“, a spus Barty.

Zguduită de moartea tatălui ei

Revenind la cazul de acum, cu Amanda Anisimova (61 WTA) în prim-plan, la problemele ei mentale a contribuit și un episod traumatizant din 2019. Atunci, Amanda a făcut un French Open memorabil, atingând semifinalele cu un parcurs care a inclus și o victorie cu Simona Halep, în sfeturi (6-2, 6-4).

La 73 de zile după semifinala de la Roland Garros, mai precis, pe 18 august 2019, Anisimova şi-a pierdut tatăl, Konstantin, cel care i-a fost şi antrenor, când a început să joace tenis. Bărbatul de 52 de ani tocmai se despărţise de soţie, Olga, când a suferit un atac de cord fatal. Această tragedie a doborât-o pe Amanda, care s-a retras de la US Open 2019 şi s-a mutat la Miami, pentru a sta cu mama şi cu sora ei mai mare, Maria.

Anisimova a trecut cu greu peste pierderea tatălui ei, dovadă şi faptul că, până la finalul anului 2019, a mai jucat doar trei meciuri, la Wuhan şi la Beijing, dintre care două pierdute. Ca să-şi revină, l-a angajat pe renumitul antrenor, Carlos Rodriguez, care a ajutat-o şi pe Justine Henin, după ce aceasta şi-a pierdut unul dintre părinţi. Treptat, Rodriguez a scos-o pe Amanda din depresie şi a reconectat-o la tenis. De altfel, la începutul anului 2020, Amanda a făcut o declaraţie îndrăzneaţă pentru „The New York Times“: „Chiar cred că pot să câştig un Grand Slam în acest an! Am muncit cât am putut, pentru a realiza acest vis. Şi cu echipa pe care o am acum, cred că e posibil“.

Din păcate pentru Anisimova, realitatea a fost foarte diferită de așteptările ei. Ea a mai făcut un singur Grand Slam remarcabil, la Wimbledon 2022, când s-a oprit în sferturi. Și nici în turneele mai mici n-a rupt gura târgului, având un singur trofeu, la Melbourne Summer Set 2, în ianuarie 2023. Vorbim însă despre o competiție de pregătire, înainte de Australian Open, de categoria WTA 250. Așadar, în acest context, e de înțeles de ce Anisimova a luat decizia de a renunța, temporar, la tenis, într-o încercare de a învinge depresia, la 21 de ani.

„Echilibrul lipsește“

Văzând această știre, cu pauza luată de Amanda Anisimova, legendara Chris Evert, cu 18 trofee de Grand Slam la simplu în palmares, a reacționat imediat. Într-o postare pe Twitter, americanca a spus că înțelege criza cu care se confruntă o sportivă atât de tânără, cu niște ani deja în sportul profesionist.

„Să fii o o vedetă în sport, pare a oferi o viață plină de farmec, dar nu e. Pentru un adolescent nu e o viață normală. În fiecare zi, ești fie un câștigător, fie un învins. Ești pus pe un piedestal sau făcut praf pe rețelele de socializare. Șuișurile și coborâșurile nu oferă niciun echilibru. Există un preț. Ia-ți timpul de care ai nevoie, Amanda...“, a scris Evert.

În trecut însă, nu toți au reacționat la fel, în astfel de cazuri. De pildă, Boris Becker (55 de ani) a fost foarte dur, când Naomi Osaka s-a plâns de depresie. „E oare presiune mentală, în cazul ei? Nu prea cred. E presiune, atunci când n-ai mâncare de pus pe masă. Când trebuie să-ţi hrăneşti familia şi n-ai un loc de muncă. Când suferi un accident, care îţi poate schimba viaţa. Eu cred că în astfel de cazuri putem vorbi de presiune. Nu şi când ai 23 de ani, eşti sănătoasă şi familia ta e bine. Unde e nenorocita de presiune, când duci o asemenea viaţă?!“, a tunat Becker, potrivit „Mundo Deportivo“.

4.087.520

de dolari a câștigat Amanda Anisimova în turneele de tenis, exclusiv din premii, până la vârsta de 21 de ani.