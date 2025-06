FCSB vrea să-l opereze pe Dennis Politic în cerul gurii. Fotbalistul adus de la Dinamo are des probleme medicale

Gigi Becali (66 de ani) și-a mutat cartierul general la vila din Pipera, unde a chemat astăzi presa pentru a-și expune gândurile.

Afaceristul nu mai susține conferințe la Palatul de pe Aleea Alexandru, lângă sediul Guvernului.

În ziua în care lotul campioanei a făcut vizita medicală, latifundiarul a vorbit despre problemele medicale nesfârșite ale nou-venitului Dennis Politic (25 de ani). El se accidenta des la Dinamo.

Îl compară pe Politic cu Hagi

„La Politic am descoperit ce are. Pe un picior are 110, pe unul 70. La test izochinetic. Să vedem de unde are.

Orice mică chestiune se duce la C1-C2 și de aici pleacă totul. Medicina... Îl echilibrăm, e puternic și de aia se rupe. Echilibrăm, cum am făcut cu Chiricheș, care a făcut operație la cerul gurii.

Am insistat mult pentru Politic, pentru că are o noblețe, un rafinament. Se plimbă cu mingea, are un fel de a fi de fotbalist adevărat. Intră cu mingea în adversar.

Așa făcea Hagi, intra în adversar. Parcă el era vijelie și ăla rămânea pe loc. Și Man face asta”, a afirmat Becali.