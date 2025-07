Pe 19 iulie 1877, Armata Română a intrat oficial în Războiul de Independență. În aceeași zi, dar în anul 1905, a murit medicul Nicolae Paulescu, care a contribuit la descoperirea insulinei, iar în 2011 a murit duhovnicul român Arsenie Papacioc.

1877: Intrarea Armatei Române în Războiul pentru independență

Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat o telegramă cifrată Principelui Carol I în data de 19 iulie, în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul, cu rugămintea de a trece cât mai grabnic Dunărea împreună cu armata sa: „Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele”.

Principele Carol I a acceptat propunerea marelui duce Nicolae, să devină comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna. Condițiile de cooperare urmau să fie discute ulterior. La data de 19 iulie 1877, primele unități ale armatei române au trecut Dunărea peste podul de vase de la Zimnicea-Șiștov.

Românii au preluat în întregime controlul orașului Nicopole. În seara de 19 iulie, noi unități române au traversat Dunărea pe podul de pontoane de la Siliștioara, iar artileria de pe malul stâng al fluviului și-a intensificat bombardamentele. Trupele române erau conduse în momentul trecerii Dunării de către Carol I.

1905: S-a născut Nicolae Carandino, ultimul dintre supravieţuitorii procesului Iuliu Maniu

Născut în anul 1905, în Brăila, într-o familie de intelectuali cu origini grecești, Nicolae Carandino este jurnalistul care a fost aproape de Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet, până la sfârșitul acestuia.

El a făcut parte din grupul celor patru oameni politici din conducerea Partidului Naţional Ţăranesc, desemnaţi de Iuliu Maniu să părăsească ţara pentru a crea un nucleu credibil şi competent al rezistenţei româneşti în Occident. Grupul a fost arestat la Tămădău în 1947.

A fost gazetar, traducător şi director al Teatrului Naţional din Bucureşti. A decedat la data de 16 februarie 1996.

1931: A murit Nicolae Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei

Nicolae C. Paulescu s-a născut la 8 noiembrie 1869, la Bucureşti. A fost un om de ştiinţă român, medic şi fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti, care a contribuit la descoperirea hormonului antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu insulină.

În 1921, profesorul Nicolae Paulescu anunţa descoperirea insulinei în revista belgiană „Archives Internationales de Physiologie“. Pancreina, cum o numea el, provoca scăderea glicemiei, dar şi a corpilor cetonici şi a ureei în sângele câinilor care sufereau de diabet.

Invenţia sa a fost înregistrată, la 10 aprilie 1922, la Oficiul Român de Brevete, sub titlul „Pancreina şi procedeul fabricaţiei ei” (brevetul nr. 8322), potrivit Agerpres.

În aceeași perioadă, Fr. Grant Banting şi Ch. Herbert Best, doi cercetători canadieni, anunțau și ei descoperirea insulinei, pe care o administraseră pentru prima dată unui pacient. Cei doi au declarat, la momentul respectiv, că Paulescu ar fi susținut că injecțiile cu pancreină la subiecții umani nu ar fi avut efect.

În 1923, medicul Frederick Grant Banting şi biochimistul John J.R. Macleod de la Universitatea din Toronto primeau Nobelul în fiziologie şi medicină pentru această descoperire. Paulescu a scris juriului și a sesizat acest lucru, dar cererea sa a fost respinsă.

Marele savant român a murit la 19 iulie 1931, la Bucureşti. Pentru meritele sale deosebite a fost ales membru titular post-mortem al Academiei Române la 13 noiembrie 1990.

1936: S-a născut scriitorul Norman Manea

Norman Manea s-a născut la 19 iulie 1936, în Burdujeni - Suceava. Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi scriitori româno-americani de origine evreiască, fiind un supravieţuitor al Holocaustului.

La vârsta de 5 ani, era deportat în Transnistria cu toţi evreii din Bucovina, de unde s-a întors în România în 1945. A lucrat ca inginer hidrotehnician, pentru ca din anul 1974 să renunțe la profesie dedicându-se în întregime scrisului,

A părăsit România în 1986 cu o bursă de un an în Berlinul Occidental, stabilindu-se apoi în Statele Unite ale Americii unde a devenit writer in residence la mai multe universități americane, în 2011 fiind profesor universitar pentru Studii Europeene și Cultură la Bard College din New York.

Este unul dintre cei mai traduși romancieri români, fiind considerat totodată unul din marii scriitorii români din exil. Deși în SUA este considerat fost disident din România, el nu a fost un disident în sensul propriu al cuvântului, dar a refuzat compromisul. Din acest motiv, dar și din cauza statutului de scriitor, a fost urmărit de Securitate, cel puțin până la emigrare.

Opera sa a fost tradusă în peste 25 de limbi, obţinând numeroase premii internaţionale.

Din scrierile sale amintim: „Fierul de călcat dragostea”, „Noaptea pe latura lungă”, „Captivi”, „Anii de ucenicie ai lui August Prostul”, „Octombrie, ora opt”, „Despre clovni: dictatorul și artistul”, „Întoarcerea huliganului”, „Fericirea obligatorie” (colecție de nuvele), „Laptele negru”, „Umbra exilată” etc.

1938: S-a născut actrița Iarina Demian

Actriţa, regizoarea şi scenarista Iarina Demian s-a născut la 19 iulie 1938, la Bucureşti.

S-a remarcat în filme precum „Liceenii" (1987), „Avântul liftuleţului" (1979), „Sanda" (1990) sau „Faţă în faţă" 1999).

De asemenea, a regizat piese de teatru precum: „Biloxi Blues”, „Ferdinand al VIII-lea”, „Regele Spaniei”.

Iarina Demian a fost soţia jurnalistului Ioan Chirilă şi este mama actorului şi solistului vocal Tudor Chirilă şi al antrenorului de fotbal Ionuţ Chirilă.

A fost decorată în anul 2002 cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler.

1946: S-a născut Ilie Năstase, jucător român de tenis

Fostul mare tenisman Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti. „Nasty", așa cum a fost poreclit de americani, a fost unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul 1 mondial de două ori, în 1972 și 1973.

Printre cele 58 de titluri la simplu, pe care le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973. De asemenea, la dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975.

A câștigat de asemenea de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.

Pentru echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani un număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972.

Era cunoscut pentru glumele sale din arenă, dar și pentru reputația de a folosi tactici agresive, multe dintre acestea pline de succes, drept care a primit porecla de „Nasty ”(Răutăciosul) după câteva incidente.

A fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului”, în 1969, 1972, 1973 și 1974.

1965: A avut loc Congresul a IX-lea al PCR

Denumirea partidului se schimbă din PMR în PCR. Nicolae Ceauşescu a fost ales Secretar General al PCR Congresul al IX-lea al PCR a asigurat supremaţia lui Ceauşescu, inaugurând o efemeră perioada de “liberalizare”.

Ceauşescu devenise liderul partidului după moartea lui Gheorghiu-Dej în martie 1965, însă continua să fie flancat de baronii defunctului dictator. În primăvară, Ceauşescu a organizat o serie de întâlniri cu activul de partid din principalele ministere şi din uniunile de creaţie.

Apărea destul de clar că era vorba de un lider dinamic, care promitea să se delimiteze de excesele predecesorului său. Mai ales la întâlnirea cu activul Ministerului de Interne, Ceauşescu a insistat pe tema respectării legalităţii socialiste, o aluzie transparenta la samavolniciile rivalului sau Alexandru Drăghici.

Noul lider poza într-un marxist deschis, un fel de comunist naţional.

1984: S-a născut, la Brăila, înotătoarea română Diana Iuliana Mocanu

Diana Iuliana Mocanu s-a născut la 19 iulie 1984, la Brăila. Ea a fost dublă campioană olimpică la nataţie, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000. Diana Mocanu a devenit prima înotătoare din România care a cucerit aurul olimpic, câştigând probele de 100 m spate şi 200 m spate,

La 20 iunie 2005, Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon a organizat ceremonia de retragere a înotătoarei Diana Mocanu.

După retragerea din activitatea competiţională, Diana Mocanu a devenit antrenoare.

Pentru activitatea sa sportivă, ea a fost recompensată cu titlurile de Cetăţean de onoare al oraşului Brăila şi Maestru Emerit al Sportului, iar Preşedinţia României i-a acordat Ordinul „Serviciul Credincios" în grad de Comandor în anul 2000 şi ordinul „Meritul Sportiv" clasa I în anul 2008.

2011: A murit duhovnicul român Arsenie Papacioc

Anghel Papacioc s-a născut la 15 august 1914, fiind al şaptelea copil al familiei sale. În 1933, Anghel Papacioc s-a înscris în Mişcarea legionară, în cuibul „Iancu Jianu“ din comuna natală.

Ulterior, a plecat în Capitală, unde a participat ca voluntar în tabăra legionară din Bucureştii Noi. La înfiinţarea partidului „Totul pentru ţară“, el a fost numit şef al organizaţiei legionare Sector 4 Verde Bucureşti. În 1935, a devenit şeful educaţiei legionare în judeţul Ialomiţa.

Arsenie Papacioc a trecut prin închisorile comuniste din Braşov, Aiud şi Jilava, fiind eliberat în 1964. Apoi, a luat din nou calea monahiei. A fost preot slujitor la mănăstirea Cernica, stareţ la mănăstirea Cheia, econom la mănăstirea Căldăruşani şi duhovnic la Mănăstirea dintr-un Lemn.

În anul 1976, patriarhul Justinian l-a trimis la mănăstirea Sfânta Maria de la Techirghiol, locaşul de cult unde avea să devină cel mai iubit duhovnic al Dobrogei.

În urma sa au rămas nenumărate predici şi sfaturi duhovniceşti menite să călăuzească viaţa oricărui creştin.

1. Vă spun acuma, ca un duhovnic: Nu se supără Dumnezeu pe greşelile noastre atât de mult pe cât se supără dacă suntem nepăsători. Față de El și față de noi, de mântuirea sufletului nostru.

2. Cine se roagă numai când se roagă, acela de fapt, nu se roagă.

3. Dacă tinereţea ar şti şi bătrâneţea ar putea…

4. Aşa să fie un tânăr: un mare erou pentru Hristos.

5. Cine este acela care nu are nimic de cerut lui Dumnezeu? Este acela ce primește tot ca pe un Dar de Sus și plin de recunoștință mulțumește necontenit.

6. Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi!

7. Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte multe, de scuze, de tot soiul de explicaţii, ci de INIMILE noastre!

8. Sfatul cel mai important: iubeşte, iubeşte, iubeşte cu tot sufletul, iubește şi… iartă!

9. Concepţia altor religii diferă faţă de creştinism prin aceea că vor să scape de suferinţă. În ortodoxie, numai prin suferinţă te curățești și scapi de suferinţa cea adevărată și veșnică.

10. Nici bogăţia nu este un păcat, nici sărăcia nu este o virtute. Conteaza dreapta așezare a omului în folosirea lor.

11. Românii şi-au purtat crucea de 2000 de ani. De aceea cred că urmează curând Învierea lor.

12. Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar să nu-i urăşti.