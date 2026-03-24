Video De ce costă 100 de dolari hot dog-ul pe care l-a mâncat Aryna Sabalenka la Miami. Ingredientele, disponibile doar pentru cei din clubul turneului

Bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) este în sferturile de finală ale turneului de tenis de categoria WTA 1.000 de la Miami.

Drept premiu, WTA i-a oferit un hot dog comercializat la clubul turneului. Prețul acestuia? În jur de 100 de dolari, justificat (cel puțin parțial) de ingredientele folosite.

Hot dog-ul conține carne de vită wagyu australiană, crème fraîche, caviar și foiță de aur. Momentul cu Aryna în timp ce înfulecă hot god-ul apare pe contul de Instagram al WTA.

Aryna și-ar putea permite să cumpere o dubiță cu cârnați din premiul primit de pe urma calificării între cele mai bune 8 jucătoare la competiția din Florida. Ea și-a asigurat un bonus 193.645 de dolari, pe lângă cele 215 puncte WTA.