David Popovici șochează: „Visam să reprezint altă țară. Aveam drapelul lor pe cască”

David Popovici a mărturisit că în copilărie visa să facă performanță sub steagul Statelor Unite, dată fiind fascinația sa pentru Michael Phelps, câștigător a 24 de medalii de aur la Jocurile Olimpice.

Însă după ce a început să concureze la nivel înalt, înotătorul și-a dat seama că poate reprezenta la nivel înalt și țara sa natală. „Reprezint, nu știu, țara, numele... și da, mă simt mândru de multe ori când fac asta. E ceva la care am visat. Când eram mic îl urmăream pe Michael Phelps, foarte, foarte mult.

Înnebunit după Michael Phelps

Îmi plăcea atât de mult încât visam să fiu colegul lui și Statele Unite fiind o superputere în multe sporturi, dar mai ales în înot, îmi doream să reprezint și eu SUA. Aveam o cască de înot cu drapelul lor. În fiecare dimineață porneam televizorul sau îl rugam pe tata să conecteze laptopul, ne uitam la toate cursele lui Phelps.

După ce am crescut și am văzut că pot să fac asta, dar pot să o fac pentru țara mea, atunci mi-am dorit din ce în ce mai mult. Și la Jocuri, când am urcat pe primul loc și am văzut că, în loc de drapelul SUA, care era mereu, drapelul nostru, m-am simțit mândru”, a declarat David Popovici, în cadrul M.C.N Podcast.