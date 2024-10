Popovici, inspirat de o melodie de la Subcarpați: „Am ascultat-o fix înainte să devin campion olimpic“

David Popovici (20 de ani) e, fără îndoială, cel mai mare sportiv pe care îl are România, la ora actuală, iar confirmarea acestei realități am primit-o la Paris, când înotătorul de la CS Dinamo ne-a adus două medalii: un aur în proba de 200 de metri liber, plus un bronz după finala de la 100 de metri liber.

În spatele rezultatelor obținute de David stă un „secret“ care, în mod cert, nu e pe placul tuturor: un volum titanic de muncă! Așadar, nu există „scurtatura“ pe care o caută cei mai mulți oameni. Iar Popovici s-a prezentat la JO 2024, după un ciclu olimpic de 3 ani în care a muncit pe rupte! Apoi, la succesul său au contribuit și alte „ingrediente“, precum o pregătire mentală. Aici, concentrarea pentru cursă a jucat un rol important.

Prezent acum în studioul Radio Zu, la emisiunea lui Daniel Buzdugan, Popovici a dezvăluit care a fost melodia pe care a ascultat-o, înainte de a intra în finala de 200 de metri liber, pe care a și câștigat-o pentru a-și trece în palmares primul aur olimpic din carieră.

Ce a povestit David Popovici la Radio Zu?

*Uite, aș pune piesa pe care am ascultat-o fix înainte să intru în cursa din care am ieșit campion olimpic. E de la Subcarpați și se numește «În jurul focului». Nu prea obișnuiesc să ascult muzică înainte de probe, numai că pe asta am vrut să o ascult.

*Știi ce m-a inspirat foarte tare la piesa asta? E un vers al lui Bean de la Subcarpați, «mi-e jenă doar să cânt». Și mie îmi e jenă doar să înot. Trebuie să fac ceva cu tot ce reușesc să obțin. Să țin numai pentru mine ar fi extrem de egoist.