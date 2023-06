Dan Petrescu, discurs incredibil în vestiar. Vulcanul transformat într-un monument de decență

După barajul câștigat cu 1-0 în fața FC U Craiova, prin care CFR Cluj și-a asigurat participarea în Conference League, Dan Petrescu a făcut un gest fără precedent față de fotbaliștii săi. Ieșirea de la finalul partidei din ultima etapă cu Farul, care au făcut înconjurul țării, au fost date uitării de antrenorul ardelenilor, care și-a schimbat comportamentul cu 180 de grade.

La finalul partidei contra oltenilor, Dan Petrescu le-a fi ținut în vestiar jucătorilor un discurs din care s-a fi înțeles că ar putea pleca de la CFR Cluj, dar, mai mult decât atât, vulcanicul antrenor a făcut un gest pe care nu l-a mai făcut vreodată.

Conform Fanatik, Dan Petrescu și-ar fi prezentat scuzele în fața jucătorilor care s-au simțit jigniți în acest sezon din cauza firii sale colerice și a limbajului „colorat”, dar și celor care ar fi fost deranjați că nu au jucat la fel de mult pe cât s-ar fi așteptat.

”Bursucul” are o ofertă din Coreea de Sud, de la echipa Jeonbuk, care i-ar fi oferit un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an. Nu se știe care va vi traiectoria lui Dan Petrescu pe viitor, el mărturisind că va lua o decizie după o discuție cu patronul clujenilor, Nelu Varga.

„Am făcut un sezon destul de bun, 63 de meciuri, 16 meciuri în cupele europene. Hai să vedem următoarea echipă românească… Să mă sunați când cineva joacă 16 meciuri în Europa.

Craiova a avut două zile în plus de recuperare. Jucătorii noştri nu mai puteau. Nu am defilat niciodată, mereu am câştigat în ultima etapă. Nu spuneţi că a fost un sezon ratat, dar nu este aşa.

Nu poţi să câştigi în fiecare an campionatul. O să mă întâlnesc cu patronul şi o să vedem ce se va întâmpla, dacă voi continua”, a declarat Dan Petrescu, care a ratat în acest sezon al 6-lea titlu consecutiv pentru CFR Cluj. Totuși, ardelenii au prins pe ultima sută de metri participarea în Conference League.