Dan Petrescu, prima reacție de bun simț după circul de duminică: Discurs admirabil al antrenorului VIDEO

Se spune că o greșeală recunoscută e pe jumătate iertată. Dacă pornim de la această idee, ajungem la concluzia că există speranțe și pentru a vedea, pe viitor, un Dan Petrescu mai echilibrat, care să-și rărească măcar ieșirile nervoase, dacă nu le poate elimina, în totalitate.

Astăzi, într-o conferință de presă organizată înaintea barajului pentru Conference League – poate fi meciul său de adio, la CFR Cluj – tehnicianul de 55 de ani a admis că a avut un comportament greșit, duminică seară, când imaginile de după partida cu Farul au șocat lumea fotbalului românesc.

Ce a spus Dan Petrescu?

*E clar că am greșit. Mi-am și cerut scuze față de Hagi și Iașko (n.r. – Zoltan Iașko, director sportiv Farul), i-am și sunat. Sunt foarte multe care s-au adunat. N-aveam voie să fac ce am făcut. Îmi cer scuze, nu doar celor de la Farul, ci tuturor care m-au văzut.

*Cel mai supărat sunt că mama mea m-a văzut așa. Mi-a zis: <<Ce faci, mamă? Vrei să mori pe teren?>>. Săraca, la 80 și ceva de ani stă să vadă cum îmi dau viața pe teren. Așa sunt eu, îmi pierd controlul și, două-trei zile după meci, nu-mi place să vorbesc.

*Mai am contract un an cu CFR Cluj. Eu nu pot să ascult ofertele până patronul de la CFR nu-și dă acordul. Mai am contract un an, știți clauza pe care o am (n.r. - de 400.000 de euro). Eu îmi doresc să rămân, depinde și de rezultatul cu FC U Craiova.

Meciurile rămase pe acest final de sezon

Barajul pentru Conference League

CFR Cluj – FC U Craiova, joi, ora 20.30

Se dispută într-o singură manșă, la Cluj. Câștigătoarea va merge în preliminariile Conference League.

Barajele de menținere / promovare

FC Argeș - Dinamo (1-6 în tur) sâmbătă, ora 21.00

UTA – Gloria Buzău (0-0 în tur) duminică, ora 21.00

Echipele învingătoare, în aceste două baraje, vor evolua în Superliga, ediția 2023-2024.