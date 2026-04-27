Video Dan Alexa riscă o suspendare drastică. Antrenorul Timișoarei a lovit un adversar la finalul meciului cu Tășnad

La meciul cu Unirea Tășnad, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 4-a a play-off-ului din liga a III-a, antrenorul Dan Alexa (46 de ani) a bătut un adversar. Imaginile au apărut pe contul de Tiktok @robertgoie.

Jucătorii celor două tabere au început să se îmbrâncească, iar în zonă a apărut și Dan Alexa. Antrenorul Politehnicii Timișoara susține că a venit să calmeze spiritele, dar a sfârșit prin a lua la pumni un jucător rival.

Pe imagini se observă cum arbitrul scoate un cartonaș roșu și i-l acordă fotbalistului de la Unirea Tășnad, dar, în urma apariției imaginilor, este de așteptat ca și antrenorul „alb-violeților” să fie sancționat în urma gestului violent.

Dan Alexa a revenit la echipa bănățeană după a câștigat Asia Express 2025 alături de colegul Gabi Tamaș. Pe când era antrenor la Astra Giurgiu, în vara anului 2019, Alexa a fost pălmuit de impresaul său, Anamaria Prodan.

Clasamentul după patru etape de play-off o are în frunte pe Politehnica, cu 23 puncte, urmată de Sănătatea Cluj (18 puncte), Unirea Alba Iulia (17 puncte), SCM Zalău (15 puncte), Unirea Tășnad (14 puncte), Minaur Baia Mare (13 puncte), Metalurgistul Cugir (10 puncte) și Viitorul Arad (3 puncte).