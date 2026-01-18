Automobilismul sportiv, în topul celor mai mediatizate sporturi din România în 2025

Cursele de viteză montană, Driftul, Super Rally sau raliurile au devenit printre disciplinele automobilismului sportiv cu cea mai mare expunere media în ultimii ani, iar anul trecut a fost stabilit un record de apariții, cu peste 8.000 de mențiuni în presă.

Deși fotbalul rămâne sportul-rege, iar canotajul, tenisul de masă și natația au reușit să își păstreze o evoluție constantă din punct de vedere al mediatizării, marea surpriză din ultimii cinci ani este motorsportul intern, în special automobilismul sportiv, a cărui creștere pe acest segment este spectaculoasă.

Conform unui raport KlarMedia, campionatele organizate sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv au înregistrat anul trecut peste 8.000 de apariții media, dintre care 2.300 de difuzări la televiziuni cu acoperire națională, rate cardul depășind 4,7 milioane de euro. Cifrele de mai sus au adus automobilismului în perioada iunie-octombrie, prezențe constante în top 3-ul lunar al federațiilor sportive din România.

În topul acoperirii media rămâne disciplina-regină a FRAS, raliul, însă driftul, Super Rally și viteza în coastă au înregistrat, de asemenea, cifre spectaculoase de-a lungul ultimului sezon. Etape precum Raliul Sibiului, sau Raliul Iașului, etapele de drift de la Casa Poporului și Arena Națională, Super Rally-urile de la Timișoara și București, etapele de coastă de la Râșnov și Sinaia sau finala campionatului de viteză în coastă de la Poiana Brașov au avut nu doar un număr mare de spectatori, ci și sute de apariții media, oferind astfel o expunere majoră automobilismului sportiv.

De asemenea, performanțele internaționale reușite de piloți precum Simone Tempestini sau Norbert Maior în raliuri, David Cosma Cristofor în Formula 4 sau Sergiu Nicolae și Răzvan Umbrărescu în competițiile de anduranță au adus un plus de imagine motorsportului românesc, propulsând automobilismul sportiv în prim-plan, alături de organizații cu tradiție din acest punct de vedere.

În ultimul deceniu, conform Anuarului Agenției Naționale pentru Sport, Federația Română de Automobilism Sportiv, organismul care gestionează aceste campionate la nivel național, a înregistrat o creștere spectaculoasă, de la aproximativ 700 de sportivi ajungând să legitimeze peste 3.500 și să organizeze circa 150 de etape și cupe naționale. În iarnă, la Timișoara, peste 1.000 de persoane au fost prezente la Gala Campionilor FRAS, eveniment care a celebrat campionii sezonului trecut.