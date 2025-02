Daniil Medvedev și-a concediat antrenorul. Anunțul a fost făcut la turneul de la Rotterdam

După aproape un an de muncă împreună pe terenul de tenis, rebelul jucător rus Daniil Medvedev își încheie colaborarea cu antrenorul său, francezul Gilles Simon, nemulțumit de cum au decurs lucrurile.

Un an fără o săptămână a durat parteneriatul dintre Medvedev și Simon. Ruptura a fost anunțată chiar de jucătorul de 28 de ani.

Vestea a fost dată în timpul turneului ATP 500 de la Rotterdam, unde Medvedev evoluează în aceste zile. Rusul și-a justificat decizia prin lipsa rezultatelor.

„Eu și Gilles am decis să nu mai lucrăm împreună. A fost o experiență foarte bună, cu multe aspecte pozitive. De acum înainte, Cervara (n.r. - antrenorul său dintotdeauna) și cu mine vom continua. Nu a mers așa cum ne-am fi dorit, mai ales ca rezultate. Nu a venit niciun titlu, nu am câștigat turnee de Mare Șlem, dar am învățat multe lucruri noi despre tenis, care sunt sigur că mă vor ajuta în viitor”, a spus Medvedev, încercând să facă plăcută despărțirea.