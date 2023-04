CTP, reacție la interviul lui Halep. „Totuși, nu mă duce mintea cum a ajuns Roxadustat în suplimente”

Simona Halep a oferit primul interviu de la izbucnirea scandalului de dopaj. Susținător al cauzei româncei, Cristian Tudor Popescu se întreabă totuși cum a ajuns substanța medicală Roxadustat într-un lot de suplimente alimentare.

”Am fost mereu atentă să verific toate componentele din suplimente, pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio idee la început de unde provine această substanță. Și apoi am vrut doar să îi rog pe experți să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde am luat-o. După cum am spus, nu auzisem niciodată despre ea, așa că nu știam cum aș putea să o iau și, de fapt, cum ar putea fi în urină.

După multă muncă, au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu”, a spus Simona Halep în cadrul interviului pentru Tennis Majors. ”Am fost anunțată în octombrie că testul de urină din august a fost pozitiv. De atunci, am făcut 10 teste la rând și toate au fost negative, de sânge și urină în același timp”, a completat jucătoarea de tenis.

Cristian Tudor Popescu: Medicamentul e folosit în condiții speciale

Cristian Tudor Popescu spune că nu înțelege exact cum ar fi putut ajunge Roxadustatul într-un lot de suplimente alimentare, în condițiile în care această substanță este folosită exclusiv în spitale, în contexte speciale.

„E firesc ceea ce spune Simona Halep, îi înțeleg supărarea, tristețea că acea comisie nu dă verdictul. O deranjează amânările. Am înțeles că ar putea să mai fie o amânare, să nu dea decizia pe 30 aprilie… O nedreptate absolut ireparabilă, dacă nu se hotărăște nici pe 30 aprilie, care nu poate fi explicată în niciun fel”, a spus CTP.

Ar fi putut ajunge la copii

”E corectă atitudinea Simonei. În continuare, însă, nu înțeleg, din ce spune ea, cum a ajuns acel Roxadustat în acel lot de suplimente alimentare. Vorbim de acel medicament folosit în spitale, în condiții absolut speciale, care ajunge în acel lot de suplimente alimentare… Până acum nu auzisem această apărare susținută de Simona, dar acum o spune chiar ea.

Când se dă decizia să se şi spună, dacă va fi repusă în dreptul de a juca, cum a apărut contaminarea, că pe mine nu mă duce mintea. E important, pentru că puteau ajunge acele suplimente la alți oameni, poate la copii. Niște chestiuni de logică pe care le-aș dori neapărat lămurite.

Dacă se va ridica suspendarea și va putea să joace, e drept! Simona nu cred că a luat în mod conștient acea substanță”, a spus Cristian Tudor Popescu pentru ProSport.