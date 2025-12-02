search
Marți, 2 Decembrie 2025
Cel mai slab atacant din istoria clubului de fotbal Real Madrid. Serie incredibilă de meciuri fără gol marcat

După 1-1 cu Girona, Real Madrid a predat șefia în LaLiga, peima divizie de fotbal a Spaniei, iar președintele Florentino Perez ia în calcul înlocuirea antrenorului Xabi Alonso (44 de ani), dar și să primenească lotul în pauza de iarnă.

Rodrygo, pe vremea când marca goluri
Rodrygo, pe vremea când marca goluri

Atacul stă doar în francezul Kylian Mbappe, în timp ce brazilianul Vinicius bate pasul pe loc. Iar o „rezervă” importantă în mandatul lui Carlo Ancelotti, brazilianul Rodrygo, nu-și revine deloc.

Atacantul de 25 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 9 ianuarie), evaluat la 80.000.000€, nu a mai marcat de 30 de meciuri consecutive pentru Real Madrid și a devenit un caz la echipă.

La Girona, Rodrygo a evoluat în ultimele 18 minute ale partidei. Nu a izbutit să-și treacă numele pe lista marcatorilor și astfel a intrat în istoria negativă a „galacticilor”.

Potrivit presei din Spania, este cea mai lungă perioadă din istorie a unui jucător de atac de la Real Madrid în care nu marchează.

Real Madrid este gata să renunțe la serviciile lui Rodrygo și i-a setat și prețul pentru plecare: 50 de milioane de euro. Jucătorul ar fi dorit în Serie A de Juventus Torino, dar în trecut Manchester City s-a interesat de el. Pe atunci, nu era de vânzare.

Și Rodrygo știe că trebuie să schimbe echipa urgent, adică din această iarnă, pentru a putea juca mai mult și pentru a încerca să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, competiție organizată în vara anului viitor.

