Cristian Gațu plătește scump faptul că și-a înșelat soția cu menajera. Unde locuiește, după ce a vândut vila din Corbeanca

Cristian Gațu, unul dintre marii handbaliști ai României, a ajuns de ceva vreme subiect al ziarelor mondene. Fostul campion mondial, președinte al Federației Române de Handbal și comandant al clubului Steaua, a fost părăsit de soție după 53 de ani de mariaj, după ce a înșelat-o cu menajera.

Între timp, acesta din urmă a devenit partenera sa de viață, însă Cristian Gațu nu e slăbit deloc de fosta soție, Tamara, care îi cere sume exorbitante drept despăgubiri. Zilele trecute, fostul mare sportiv, ajuns la 79 de ani, a povestit că a fost nevoit să vândă vila din Corbeanca și să se mute într-un apartament din București.

”Am vândut casa, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da. În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară și care s-a mutat în orașul bihorean după divorț)”, a povestit Cristian Gațu pentru Cancan.

Marele sportiv are o nouă înfățișare în instanță în cursul acestei luni și încearcă din răsputeri să diminueze pretențiile fostei soții, care îi cere bani pentru că a înșelat-o. Pentru a face față partajului, Cristian Gațu a fost nevoit să vândă vila din Corbeanca, iar banii au fost împărțiți între cei doi. Însă Tamara Gațu nu se mulțumește doar cu partea primită și continuă procesele, cerând încă 500.000 de lei, dar și o pensie de întreținere.

„Sigur, am reușit să trec peste divorț, nu e o problemă asta. Problema a fost alta. M-a şocat acest apetit al ziariștilor pentru o treabă care este în orice viaţă. Totuşi, înainte ca acest lucru să apară în presă, trebuiau să mă întrebe şi pe mine şi abia apoi să apară în presă. Asta e viața… Atât vrea, 500.000 de lei. Dar de unde să-i dau eu? În instanţă am făcut eu apel, a făcut şi ea apel, urmează să se judece…”, a declarat Cristian Gațu.

Cristian Gațu a ascuns relația în primă instanță

În primă fază a scandalului, fostul mare handbalist și noua sa parteneră au respins acuzațiile. Mai mult, el a jurat pe Biblie în fața instanței că nu a fost altceva decât menajera familiei. Avocatul Tamarei Gațu a demonstrat contrariul prin fotografii în care cei doi se țineau de mână. Apoi, Cristian Gațu a recunoscut și a cerut ca femeia care i-a stat alături 53 de ani să „revină la numele purtat anterior”.

Fostul sportiv a recunoscut anul trecut noua sa relație, în cadrul unui eveniment care a reunit campionii mondiali din urmă cu 50 de ani. El a venit alături de partenera sa cu 25 de ani mai tânără și, întrebat dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului, a fost tranşant: "Nu, nu, nu. Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem”.