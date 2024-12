Coșmarul continuă: Simona Halep s-a retras și de la Auckland, și de la Australian Open. Motivul invocat de româncă

După doi ani de uitat cât mai repede, Simona Halep părea că abordează noul sezon refăcută 100% atât fizic, cât și mental. Invitată să participe la turneul de la Auckland (30 decembrie - 5 ianuarie) și în calificările de la Australian Open (12-16 ianuarie), jucătoarea de tenis a anunțat astăzi că e nevoită să renunțe la ambele competiții.

Simona Halep și-a motivat decizia spunând că accidentările la genunchi și umăr nu o lasă să joace și că intenționează să revină în circuit cu ocazia Transylvania Open, programat în perioada 3-9 februarie 2025, la Cluj.

„Vă salut, prieteni. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă dau o mică veste. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și genunchi și la umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului.

Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wildcard-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată. Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața uimitorilor fani români”, a scris Simona Halep.

Din păcate, abandonul româncei nu e singurul de impact. Bianca Andreescu va rata și ea începutul noului sezon competițional, retrăgându-se de la aceleași două competiții, din motive personale