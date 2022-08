Cordea, eroul FCSB din meciul cu Viking: ”Suntem fotbaliști de clasă. E cel mai bun moment al carierei mele”

Andrei Cordea, unul dintre eroii FCSB-ului, marcatorul golului cu care ”roș-albaștrii” au preluat conducerea în meciul cu Viking, a fost în culmea fericirii după meci. Fotbalistul vicecampioanei a dezvăluit ce le-a spus Nicolae Dică în vestiar.

”E cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat! De când a venit Mister s-a văzut o schimbare în atitudinea noastră. Primul an pentru mine a fost unul foarte greu, a fost de acomodare. Am zis că anul ăsta nu mai am nicio scuză și trebuie să ajut echipa să câștige. Le mulțumesc suporterilor, ne-au susținut, nu erau neapărat steliști, ci români.

Mister ne-a zis în vestiar că a venit de o lună de zile și este fericit, vine cu drag la antrenamente pentru că are niște copii de clasă. Avem șanse foarte mari la titlu, suntem o echipă foarte bună, omogenă, trebuie să-l câștigăm neapărat.

Probabil o să mai vină jucători, dar dacă nu o să se întâmple asta, putem și noi să jucăm din 3 în 3 zile. Suntem fotbaliști cu clasă, jucăm rapid, nu ca alte echipe, și ne-a avantajat terenul sintetic”, a declarat Andrei Cordea, la Pro Arena.

FCSB a învins cu 3-1 la Stavanger, pe Viking, după ce pierduse cu 2-1 meciul tur din play-off-ul Conference League, de la București.

Tragerea la sorți a grupelor are loc vineri, de la ora 14.30.