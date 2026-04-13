Când ar putea deveni Chivu campion al Italiei. Inter Milano are un avans confortabil, cu 6 etape înainte de final

După ce în stagiunea trecută a terminat pe locul 2 atât în Italia, cât și și în Europa, Inter Milano nu crede că poate scăpa printre degete titlul în acest sezon (este implicată și în Coppa Italia). Cu 6 etape rămase de jucat în Serie A, diferența față de a doua clasată, Napoli, este de 9 puncte.

Pentru Inter, acum totul a devenit o cursă care ține cont doar de cifre. Cristian Chivu rămâne rezervat și spune că nu desface șampanie până când titlul nu este obținut matematic. Se fac calcule despre când ar putea deveni campion al Italiei.

Dacă Napoli pierde următoarele două meciuri și Chivu le câștigă, milanezii și-ar putea adjudeca titlul cu numărul 21 încă de pe 26 aprilie, în deplasare, împotriva echipei AC Torino. Este scenariul care o dă pe Inter cel mai devreme învingătoare, odată cu succesul din deplasare cu AC Torino.

Programul celor două este următorul: Inter trebuie să le înfrunte pe Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona și pe Bologna (trei meciuri acasă și trei în deplasare). Napoli se va duela cu Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa și cu Udinese (patru meciuri acasă).

Dacă Inter câștigă următoarele două meciuri și Napoli le pierde pe amândouă, va avea un avans de 15 puncte, cu patru meciuri rămase, ceea ce va face imposibilă revenirea rivalilor.