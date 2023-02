CFR oferă o primă colosală dacă trece de Lazio: Balaj a dezvăluit suma promisă

CFR Cluj a făcut un joc dezolant, după cum Adevărul a relatat, în manșa tur de pe „Olimpico“, însă se poate consola cu faptul că, în ciuda unei prestații extrem de slabe, a păstrat șanse reale de calificare, înaintea returului de joi seară (ora 19.45, Pro Arena).

Iar formația din Gruia va avea parte de o susținere impresionantă, ceea ce reiese și din anunțul clubului privind interesul generat pentru meciul CFR Cluj – Lazio. Dornici să-și valorifice această șansă, de a prinde optimile Conference League, șefii ardelenilor au anunțat un bonus special, în cazul în care vor reuși marea lovitură, după partida de joi. În dialog cu Fanatik, președintele Cristi Balaj a dezvăluit suma care va fi împărțită de jucători, dacă echipa va prinde optimile Conference League.

Ce a spus Cristi Balaj?

*Suntem alături de jucători. N-am făcut nicio presiune asupra lor, i-am încurajat. Da, ăsta e adevărul. Există o primă de 200.000 de euro pentru jucători.

*Am demonstrat prin rezultatele pe care le-am avut în grupele Conference League. Reprezentăm România și există o responsabilitate, chiar dacă știm că avem un adversar foarte puternic. Dacă nu am avea speranță, nu am fi învins Slavia Praga în două manșe.

*Immobile este letal, nu are nevoie de multe oportunități. Ne întrebăm de ce unii jucători sunt atât de scumpi. Faptul că au șanse să se califice direct în grupele Champions League spune foarte multe. Au prima șansă, dar vom avea spectatorii de partea noastră.

*În cupele europene, procentul în care au câștigat echipele mai valoroase este covârșitor. Faptul că mai apare câte o minune, uneori, nu înseamnă că e regula.

*În zece oameni, Lazio a fost foarte puternică. Au avut posesie, au blocat acțiunile noastre. Nu au avut foarte multe ocazii de gol.

*Yuri și Boateng sunt pierderi mari. În apărare mai avem soluții, dar la mijloc suferim. Boateng este unul dintre cei mai buni mijlocași din România.

*Greu mai găsești bilete la meci. Din ce știu, e sold out. Mai sunt bilete prin colțurile stadionului. Putem să găzduim 16.000 de spectatori.