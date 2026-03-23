Ce face Alisha Lehmann când vine acasă și nu o vede nimeni. Fotbalista și-a vărsat năduful pe hateri

Într-un interviu acordat BBC Sport, jucătoarea elvețiană de fotbal Alisha Lehmann, în vârstă de 27 de ani, a răspuns criticilor și a dezvăluit motivul din spatele deciziei de a se întoarce să joace în Anglia.

Alisha Lehmann a decis să răspundă celor care, în ciuda succeselor sale pe teren de peste un deceniu, continuă să o critice pentru activitatea pe rețelele de socializare, considerând-o superficială comparativ cu alte jucătoare, care sunt mai puțin active pe Instagram și pe TikTok.

Jucătoarea de la Leicester City a recunoscut că o doare să citească tot felul de remarci răutăcioase.

„Uneori este frustrant. Oamenii nu văd munca pe care o fac. Cred că mă antrenez și apoi mă duc acasă și fac TikTok-uri. Nu este cazul. Sunt foarte profesionistă.

Întotdeauna dau totul pe teren și vreau să fiu cea mai bună. Îmi verific statisticile după antrenament și dacă nu am dat totul, fac ture suplimentare, pentru a încerca să mă perfecționez”, a spus sportiva, care are o relație cu fotbalistul Montel McKenzie.

Spune că dragostea pentru fotbal este mai puternică decât orice altceva. „Când eram mai tânără, m-a afectat mai mult pentru că nu știam cum să gestionez situația. Au fost momente când eram foarte tristă și am întrebat-o pe mama dacă aș putea să nu mai joc fotbal”.

„Nu aș face niciodată nimic înainte de un antrenament sau un meci care mi-ar putea afecta jocul”

De-a lungul anilor, însă, aceste aspecte au trecut în plan secund. Ea spune că doarme în fiecare după-amiază, pentru o cât mai eficientă recuperare: „Fotbalul este ceea ce iubesc cel mai mult și în care am investit cel mai mult timp. Mă odihnesc mult, dorm în fiecare după-amiază și nu aș face niciodată nimic înainte de un antrenament sau un meci care mi-ar putea afecta jocul. Îmi pasă profund de asta”.

Cu peste 108 apariții și 19 goluri marcate în cei șase ani petrecuți în Anglia, la Everton și la Aston Villa, Lehmann a explicat mutarea la Leicester City, după doi ani petrecuți în Italia, la Juventus și la Como: „Am semnat un contract pe termen lung cu Como, dar după o lună mi-am dat seama că nu-mi place și am vrut să mă întorc în Anglia. Îmi place aici, fotbalul este mai bun și Anglia se simte ca acasă”.

În ciuda criticilor constante pe care le primește pe Instagram și TikTok, sportiva este urmărită de peste 15 milioane, respectiv 11 milioane de conturi.