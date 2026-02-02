Video Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie

Alisha Lehmann, fostă jucătoare a echipelor de fotbal Juventus și Como Women, s-a întors în Anglia, pentru a juca la formația Leicester City Women din Superliga feminină engleză.

De asemenea, elvețianca și-a început o nouă relație, după ce s-a despărțit de brazilanul Douglas Luiz (care s-a întors la Aston Villa, împrumutat de la Juventus).

Alisha se iubește mai nou cu Montel McKenzie, în vârstă de 28 de ani, care joacă în prezent pentru Folkestone Invicta din Isthmian League Premier Division, o ligă semi-profesionistă.

Fotbalul este o parte importantă a vieții lor de acasă, așa cum demonstrează un videoclip postat pe rețelele de socializare, pe contul de Instagram @alishalehmann7.