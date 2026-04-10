Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Cristian Tudor Popescu, primele cuvinte după moartea lui Mircea Lucescu. „Este uimitor”

Cristian Tudor Popescu a ales să nu posteze niciun cuvânt despre moartea lui Mircea Lucescu, în vreme ce reacțiile au curs în fiecare zi. Gazetarul a venit cu o reacție abia astăzi, în ziua în care a fost înmormântat fostul selecționer. El a remarcat faptul că numele antrenorul român a fost onorat în locuri unde nu a avut legături directe în carieră.

Cristian Tudor Popescu, impresionat de cum a fost onorat Mircea Lucescu. Foto Facebook CTP

CTP a încercat să explice de ce impactul morții lui Mircea Lucescu a fost atât de mare în întreaga lume a fotbalului. „Performanța vieții. Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa.

A lăsat urme profunde în oamenii care l-au întâlnit

Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor.

Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL. M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a fost postarea lui Cristian Tudor Popescu.

