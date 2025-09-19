search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Candidat-surpriză la titlul de campion la viteză în coastă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La numai doi ani de la primul său start în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Sorin Huțanu se află în postura de a se număra printre favoriții la titlul de campion al Grupei 3, una dintre cele mai puternice din competiție, care va ajunge în acest weekend la Râșnov.

image

Peste 100 de piloți vor lua startul sâmbătă în penultima etapă a sezonului, pe traseul de la poalele cetății medievale, pentru a doua oară în 2025. Râșnovul a deschis și actualul sezon, însă atunci etapa s-a desfășurat exclusiv pe ploaie, în timp ce acum prognoza anunță vreme însorită.

Lupta pentru titlu la grupe este în plină desfășurare, iar cea mai intensă se dă la Grupa 3, acolo unde patru piloți sunt despărțiți de numai 23 de puncte, cu două runde înainte de final.

Liderul provizoriu este Claudiu Ciucă (Seat Cupra TCR), cu 105,7 puncte, urmat de Sorin Huțanu (Audi RS3 TCR), cu 97 de puncte. Pe următoarele poziții se clasează George Șchiopulescu (Seat Cupra TCR), cu 92 de puncte, și Bogdan Toma (Porsche 718 GT4), cu 82 de puncte.

Conform regulamentului, la finalul sezonului se iau în calcul doar cele mai bune șapte rezultate din cele opt etape. În aceste condiții, Huțanu, Șchiopulescu și Bogdan Toma, care au deja câte o absență sau o rundă fără puncte, sunt avantajați. Ciucă, prezent la toate etapele de până acum, va pierde cel puțin 9,5 puncte dacă nu va puncta mai slab la Râșnov sau la finala de la Poiana Brașov.

Astfel, Sorin Huțanu poate deveni favorit. El și-a făcut debutul în motorsport abia în 2023, la volanul unei Dacia Logan. Anul trecut a fost vicecampion la Grupa 3, într-un sezon în care competiția era împărțită în două campionate. O eventuală victorie anul acesta ar însemna cea mai mare performanță a sa de până acum.

Mă bucur să fiu în această ipostază, mai ales că nu am un background și am început destul de târziu în motorsport, așa că nu simt nicio presiune. Vin la Râșnov să mă bucur de competiție și voi da totul, ca de fiecare dată. Să termin acolo, în vârf, ar fi un bonus senzațional pentru mine”, a declarat pilotul bucureștean.

Huțanu ajunge la Râșnov cu moralul ridicat, după ce weekendul trecut a obținut o victorie importantă în Super Rally, la Trofeul Mihai Leu – Hunedoara, rezultat care l-a readus în lupta pentru titlu la categoria Tracțiune Față. Acum este hotărât să facă o nouă cursă spectaculoasă.

Peste 100 de piloți și-au confirmat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge. Competiția va debuta sâmbătă cu manșele de antrenamente și calificări, iar duminică, de la ora 13:30, sunt programate cele două manșe oficiale, care vor stabili câștigătorii. Traseul este amenajat pe drumul dintre Râșnov și Poiana Brașov.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
fanatik.ro
image
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
VIDEO ”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică de tezaur, în România: Un inel de aur din epoca romană, găsit într-o pădure, este expus în premieră națională
antena3.ro
image
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
playtech.ro
image
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Cum se vor folosi cardurile de energie. Detaliul important de pe facturi, explicat de ministrul Energiei
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Donald și Melania Trump au părăsit oficial UK, după o ședere oficială de două zile. Cum i-a spus președintele american Prințului William

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime