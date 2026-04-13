Lecție de modestie oferită de Cristian Chivu. Interul său se află la doar 9 puncte de titlu

Inter Milano a dispus cu 4-3 de Como, în deplasare, în etapa a 32-a din Serie A. Meciul a vut loc duminică seară. Cu 75 de puncte, gruparea milaneză are un avans de 9 puncte față de campioana Napoli și de 12 puncte față de locul 3, AC Milan. Mai sunt de jucat 6 etape din acest sezon, iar Inter își poate permite luxul să piardă jumătate dintre ele.

Deși toată lumea îl felicită pentru scudetto-ul, Cristian Chivu (45 de ani) driblează și le pasează mingea rivalilor săi. Reșițeanul refuză să desfacă șampania: „Fac la fel ca și colegii mei, vorbesc despre Liga Campionilor. Și noi suntem fericiți că ne apropiem de obiectivul nostru de Liga Campionilor”.

La pauză, Inter era condusă de Como, formație care luptă pentru un loc de Liga Campionilor (primele 4), cu 2-1. Antrenorul a explicat căderea: „În prima repriză, am fost surprinși de intensitatea lor. Nu a fost ușor împotriva lui Como și știam asta. Ne confruntam cu o echipă care lupta pentru ceva important și au arătat-o: ne-am chinuit să găsim spații libere, am fost lenți în defensivă”.

Antrenorul a dezvăluit cheia succesului, loviturile fixe: „În această dimineață ne-am antrenat special la fazele fixe, încercând să le pregătim cât mai bine posibil. Avem jucători grozavi la sărituri și ar fi păcat să nu le exploatăm fără să lucrăm la detalii. Este o victorie de mare maturitate”.

Cu Chivu, Inter este o mașină de goluri. A marcat 75 în Serie A.