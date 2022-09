Calicia se plătește! Visul lui Becali de a avea stadionul plin la meciul cu Anderlecht, năruit de prețul biletelor VIDEO

„Nici nu vreau să mă gândesc la primul meci pe Arena Națională în grupe, batem recordul, va fi sold-out! Vrem să arătăm ce înseamnă Steaua în România, că suntem continuatoarea”, anunța mândru Mihai Stoica înainte de partida cu Anderlecht. Numai că realitatea a fost aslta, din cauza prețurilor mari impuse de patronul Gigi Becali.

Doar 29.780 de oameni au asistat din tribune la FCSB - Anderlecht, 0-0, o cifră bună, dar departe de așteptările gazdelor. Gigi Becali a încercat să dea lovitura pe spinarea fanilor, aducând prețurile la nivel de Liga Campionilor, dar nu i-a ieșit.

Mihai Stoica a recunoscut după meci: „Prețurile au fost de vină! Eu făcusem altă propunere, am ajuns la ele și au fost 30.000 de specatori. Nu mi se pare normal ca eu să trag la răspundere omul care ne plătește. Eu am spus-o clar, am făcut propuneri”.

Imediat după tragerea la sorți a grupelor, patronul Gigi Becali, văzut cu sacii în căruță, declara nonșalant: ”Cine vrea să vadă Steaua, trebuie să plătească”, făcându-se că uită că zecile de mii de suporteri care au luat cu asalt stadionul la meciurile din preliminarii i-au purtat practic spre victorie pe roș-albaștri.

Cât costă biletele la meciurile FCSB din Conference League de la București

VIP 1 - 750 de lei

VIP 2 - 500 de lei

VIP 3 - 300 de lei

TRIBUNA 2 Inelul 1 - 200 de lei

TRIBUNA 1 și 2 Inelele 2 și 3 - 100 de lei

PELUZE - 50 de lei*

* La peluze, prețurile au fost înjumătățite ca urmare a criticilor fanilor.

Conference League, etapa a 2-a

Grupa B

FCSB – Anderlecht 0-0

Silkeborg – West Ham 2-3

Clasament: 1. West Ham 6 puncte, 2. Anderlecht 4p, 3. FCSB 1p, 4. Silkeborg 0p

Grupa G

CFR Cluj – Sivasspor 0-1

Slavia Praga – Ballkani 3-2

Clasament: 1. Slavia Praga 4p, 2. Sivasspor 4p, 3. Ballkani 1p, 4. CFR Cluj 1p