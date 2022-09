Dan Petrescu, după eșecul cu Sivasspor: Am avut gol și 3 penalty-uri clare

CFR Cluj a fost învinsă de Sivasspor în runda secundă a grupei G din Conference League. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a contestat arbitrajul.

Dan Petrescu și-a exprimat nemulțumirea față de brigada condusă de olandezul Allard Lindhout, în meciul pierdut cu 1-0 în fața turcilor, în grupa G din Conference League.

„Toate micile detalii au fost în favoarea lor astăzi. După ce ne-au scos mingea din poartă, au primit penalty... Nu înțeleg cum la acest nivel nu avem Goal Line. E foarte simplu, arbitrul are pe ceas și i se spune. Acolo a fost momentul cheie al meciului”, a precizat Dan Petrescu.

„E 100% că am jucat mai bine decât în Kosovo. Repet, am avut gol, ne-au scos-o din poartă. Am avut 3 penalty-uri clare! Dar nimeni nu o să mai vorbească despre asta. Avem nevoie de VAR, cu el am fi câștigat azi!”, au continuat antrenorul CFR în conferința de presă.

Demisie cerută

După rezultatul acestui meci, lui Dan Petrescu i-a fost cerută demisia de către fani.

„Eu nu vorbesc cu publicul, eu vorbesc cu jurnaliștii. Nu am de ce să îmi dau demisia. Am un contract, vreau să îl respect. Dacă echipa n-ar juca, nu ar ajunge la poartă, m-aș gândi la demisie. Eu nu înțeleg motivul acestor scandări. Dacă vine cineva și îmi explică... Am avut mereu rezultate. Cu mine n-au venit să vorbească. Fiecare e liber să zică ce vrea în lumea asta”, a spus Dan Petrescu, într-o conferință de presă.

Atât FCSB, cât și CFR Cluj, par să se îndrepte cu pași repezi spre creșterea șanselor de a fi eliminate din competiție, în urma rezultatelor din primelor două etape. De altfel, FCSB este și într-o grupă considerată „a morții”, unde întâlnește echipe foarte bine cotate, așteptările de performanță fiind mici.

Conference League, etapa a 2-a, joi

Grupa B

FCSB – Anderlecht 0-0

Silkeborg – West Ham 2-3

Clasament: 1. West Ham 6 puncte, 2. Anderlecht 4p, 3. FCSB 1p, 4. Silkeborg 0p

Grupa G

CFR Cluj – Sivasspor 0-1

Slavia Praga – Ballkani 3-2

Clasament: 1. Slavia Praga 4p, 2. Sivasspor 4p, 3. Ballkani 1p, 4. CFR Cluj 1p

Sistemul de calificare

În Conference League, la finalul fazei grupelor, echipa de pe locul 1 va merge direct în optimi. Echipa de pe locul 2 va juca un play-off cu o adversară care va ocupa poziția a 3-a într-o grupă de Liga Europa. Învingătoarea va merge și ea în optimile Conference League.

Sumele puse în joc în Conference League

*Fiecare victorie: 500.000 de euro

*Fiecare remiză: 166.000 de euro

*Locul 1 în grupă: 650.000 de euro

*Locul 2 în grupă: 325.000 de euro

*Calificarea în primele faze eliminatorii: între 300.000 şi 600.000 de euro

PROGRAM FCSB ÎN GRUPA B

*8 septembrie: West Ham – FCSB 3-1

*15 septembrie: FCSB – Anderlecht 0-0

*6 octombrie: 19:45: Silkeborg – FCSB

*13 octombrie: 22:00: FCSB – Silkeborg

*27 octombrie: 19:45: Anderlecht – FCSB

*3 noiembrie: 22:00: FCSB - West Ham

PROGRAM CFR CLUJ ÎN GRUPA G

*8 septembrie: Ballkani - CFR Cluj 1-1

*15 septembrie: CFR Cluj – Sivasspor 0-1

*6 octombrie: 22:00: Slavia Praga - CFR Cluj

*13 octombrie: 19:45: CFR Cluj - Slavia Praga

*27 octombrie: 22:00: Sivasspor - CFR Cluj

*3 noiembrie: 19:45: CFR Cluj - Ballkani