Cahill, autorul unor performanțe incredibile în acest an: revenirea lui Halep e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat

Darren Cahill antrenorul care a condus-o pe Simona Halep către primul turneu de Grand Slam din carieră, Roland Garros 2018, a vorbit pentru Sky Sports despre revenirea pe teren a româncei.

După reducerea suspendării la TAS, românca se pregătește se pregătește să joace în turneul de la Miami (19-31 martie), lucru care l-a încântat pe Darren Cahill. Fostul antrenor al Simonei s-a arătat fericit: „Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an. Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum!”, a spus australianul, care face furori în circuitul ATP cu elevul său, Jannick Sinner.

Australianul a continuat: „Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea. Am știu că n-ar lua niciodată, deliberat, ceva interzis. Asta s-a adeverit când a mers la TAS, la Lausanne. Adevărul a ieșit la iveală. Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!”.

Simona Halep a plecat luni dimineaţa la Miami, unde a primit un wild card pentru turneul care se desfășoară în perioada 19-31 martie. Participarea la competiția americană va însemna revenirea Simonei în circuit după mai bine de un an şi jumătate. Ea a reintrat în atmosfera circuitului WTA, pozându-se azi alături de colegii săi din echipa de Billie Jean King Cup.

Simona Halep apare într-o fotografie pe rețeaua X alături de Ana Bogdan și de antrenorul nejucător Horia Tecău, după ce a fost convocată pentru meciul cu Ucraina. Partida se va juca tot în Florida și contează pentru calificările turneului final al Billie Jean King Cup. Meciurile sunt programate în perioada 12-13 aprilie la Amelia Island, pe zgură.