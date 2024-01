Jannick Sinner, secretul unui succes fenomenal. Dezvăluirile italianului după marea victorie cu Djokovici

Jannik Sinner a produs surpriza - pentru unii - la Australian Open, trecând ca trenul peste un Novak Djokovici fără reacție. Italianul nu numai că i-a stricat toate socotelile și statisticile sârbului - Nole avea 20-0 bilanț general în penultimul act la Melbourne, unde nu mai pierduse de 2195 de zile - dar l-a oprit pe adversarul său din drumul către al 25-lea trofeu de Mare Șlem din carieră.

6-1, 6-2, 6-7, 6-3 a fost scorul întâlnirii din semifinale contra lui Novak Djokovici, Sinner urmând acum a-și aștepta ultimul adversar de la Melbourne, câștigătorul confruntării Medvedev - Zverev. La finalul confruntării din această dimineață, unde și-a continuat parcursul magistral, Jannick Sinner a avut un discurs de bun-simț, chiar și după victoria carierei.

"Ce am special? Nu știu, întrebați-l pe el! Jucăm destul de similar, vreau să returnez cât mai multe mingi în teren, am încercat să îl țin sub presiune constant, să îl plimb pe teren. A fost foarte dificil. Am început foarte bine, am simțit că el nu se simte prea bine pe teren, am încercat să-l țin sub presiune, am avut mingea de meci ratată și am încercat să mă resetez repede ca să fiu bine pentru setul următor. Atmosfera a fost extraordinară, o plăcere să joc în fața voastră.

A învățat de la Djokovici

Abia așteptam această confruntare, totdeauna e o plăcere să ai în fața tu un jucător de la care să înveți. Am pierdut anul trecut în semifinalele de la Wimbledon. Este parte din proces, mă bucur să învăț și să împărtășesc asta cu voi și cu echipa mea. Am învățat multe de la el. Djokovici mi-a spus să mișc mai bine mingea în teren, să fiu mai imprevizibil, serviciul l-am îmbunățătit foarte mult în ultimul timp.

Da, e minunat (n.r. că va fi în prima finală de Grand Slam). Nu știu ce să spun cu adevărat. Am început cu câteva meciuri demonstrative, încercând să vin aici cât se poate de pregătit. Încrederea de la sfârșitul anului trecut a păstrat cu siguranță convingerea că pot juca cu cei mai buni jucători din lume. Sunt foarte fericit că pot juca duminică prima mea finală. Să vedem cum merge. Dar sunt foarte fericit. Vin aici cu zâmbet și voi da tot ce pot.

În așteptarea adversarului din finală

Voi urmări cu siguranță cea de-a doua semifinală. După cum am spus, sunt un mare fan al tenisului. Îmi place să-l privesc. Sunt un pic mai relaxat acum. Sunt jucători atât de incredibili. S-au întâlnit deja de atâtea ori. Va fi interesant. Sascha a revenit și joacă 100%. O face grozav. Și, de asemenea, Daniil. Sper că va fi un meci grozav. Vom vedea ce urmează duminică", a spus Jannik Sinner la microfonul Eurosport imediat după ce victoria cu Novak Djokovici.