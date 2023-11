Burcă, discurs savuros la plecarea de la Dinamo: Răspuns tăios pentru cei care l-au făcut „gropar“

Tehnicianul Ovidiu Burcă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la o zi după rezilierea contractului cu Dinamo, că părăseşte echipa bucureşteană cu un sentiment de împlinire, având în vedere situaţia în care se afla aceasta la preluarea mandatului, în urmă cu un an şi jumătate.

"Eu vreau să mulţumesc suporterilor pentru că datorită lor suntem astăzi unde suntem şi clubul ăsta nu a murit, şi celor care au avut încredere în mine. Apoi trebuie să mulţumesc jucătorilor pentru că am avut momente frumoase trăite alături de ei. Nu e deloc un moment trist pentru mine, e un moment de bucurie, pentru că îmi dau seama unde am fost şi unde am ajuns. Îmi aduc aminte de cum am găsit clubul şi cum îl las acum. Este o diferenţă enormă şi cred că va fi mai uşor pentru antrenorii care vin după mine să lucreze într-un climat de profesionalism, de seriozitate maximă, aşa cum am promis că voi face la Dinamo. Pentru că ăsta a fost principalul aspect pe care l-am promis, schimbarea de mentalitate, şi sunt mândru de ceea ce las în vestiarul lui Dinamo, chiar dacă rezultatele din ultima perioadă nu sunt cele dorite. Eu am făcut tot ceea ce a depins de mine să aduc clubul ăsta la un nivel mai bun, chiar dacă acum nu este la foarte puternic din punct de vedere sportiv. Plec cu un sentiment de împlinire", a declarat Burcă.

El a precizat că nu va face niciun fel de recomandare conducerii clubului, cu care a rămas în relaţii bune, în ceea ce priveşte numirea noului antrenor. Tehnicianul consideră noul antrenor va avea condiţii de lucru mult mai bune decât a avut el la preluarea echipei.

"Pentru mine rămâne o perioadă importantă în viaţa mea şi în ultima perioadă am avut multe lucruri de învăţat. Se termină o perioadă, se închid nişte uşi, se deschid altele. Dinamo trece printr-o perioadă în care lucrurile se pot face mult mai aşezat, mult mai ordonat, nu mai există presiunea aceea financiară. Deci, cumva, se poate trece la o construcţie mai aşezată, mai liniştită, faţă de perioada în care noi am venit aici. Oricine va veni poate să conteze pe deschiderea mea. Voi pune la dispoziţie toate informaţiile despre lotul de jucători. Noul antrenor care vine are o perioadă să analizeze lotul, apoi o perioadă de mercato pentru îmbunătăţirea lui. Pentru antrenorul care va veni după mine este infinit o situaţie mai bună decât cea pe care am avut-o când am venit eu aici, din punct de vedere al infrastructurii, al organizării. Cred că şi jucătorii sunt la un nivel bun de pregătire, chiar dacă psihologic îi apasă situaţia asta. Nu vreau să mă implic în nicio discuţie privind numirea noului antrenor, pentru că nu este rolul meu", a afirmat Burcă.

Fostul antrenor al echipei Dinamo a explicat şi motivele pentru care a reziliat contractul de comun acord cu conducerea clubului: "Nu rămân în club, nu a fost pentru mine niciodată o altă opţiune în afară de a fi antrenorul acestei echipe. Nu a fost o demisie, a fost un acord de ambele părţi. Din păcate lucrurile nu au stat aşa cum mă aşteptam, am ajuns într-un punct în care pierdusem din credibilitate în primul rând în faţa conducerii. Am avut foarte foarte multe aşteptări de la meciul acesta cu FCSB, am văzut jucător temători, blocaţi din punct de vedere mental, şi când vezi că lucrurile nu merg aşa cum îţi doreşti cred că este o dovadă de bărbăţie, de putere, să poţi să spui stop să laşi lucrurile să meargă în ritmul lor. Simţeam că suntem într-un moment în care oricât de bine am fi jucat, echipa nu reuşeam să câştigăm şi sper ca plecarea mea să deblocheze toate lucrurile acestea".

Tehnicianul consideră că s-a descurcat onorabil ca antrenor la Dinamo având în vedere că a pregătit echipa în cea mai grea perioadă a sa, preluând-o în Liga a II-a.

"Poate am făcut şi eu anumite greşeli, dar am avut cele mai bune intenţii şi m-am dedicat total pentru a avea cât mai multă claritate. Uneori am luat decizii bune, alteori mai puţin inspirate, încă nu am făcut o retrospectivă, am nevoie de timp să-mi dau seama dacă am greşit undeva. Nu am absolut niciun regret, plec cu un sentiment de împlinire, că am dat totul că acest club să revină acolo unde îi este locul. Nu ştiu dacă puteam să fac mai mult sau nu, asta rămâne de văzut. Am avut întotdeauna în minte ceea ce este mai bine pentru club. Oamenii te judecă şi poate consideră că am fost gropar în contextul în care eu am dat o mână mare de ajutor acestui club. Eu am fost antrenorul echipei în cea mai grea perioadă a clubului şi cred că m-am descurcat onorabil", a mai spus Burcă.

În ceea ce priveşte viitorul echipei Dinamo, Burcă s-a arătat încrezător că se poate salva de la retrogradare în acest sezon al Superligii.

"Cred că sunt antrenori talentaţi în România care sunt dispuşi să dea o mână de ajutor la Dinamo. Cu energia pe care o poate aduce un antrenor nou se pot face nişte declicuri. Sunt nişte acţionari care pot face nişte eforturi pentru a aduce jucători buni, eu nu am avut parte de acest beneficiu. Există nişte acţionari care au venit în această perioadă şi care sunt dispuşi şi să investească sume de bani pentru ca echipa să se salveze", a mai spus Ovidiu Burcă.

În vârstă de 43 de ani, Burcă a preluat echipa FC Dinamo la 21 iulie 2022, după ce anterior mai antrenase doar pe CSM Slatina. El a reuşit să obţină promovarea cu Dinamo la finalul ediţiei 2022-2023 a Ligii a II-a.

Superliga 2023-2024, etapa a 17-a

Vineri

Hermannstadt – Poli Iași 0-0

Petrolul – Botoșani 2-1

Sâmbătă

Voluntari – Farul 4-2

CFR Cluj – UTA 0-0

Duminică

Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1-3

Dinamo – FCSB 0-1

Luni

FCU Craiova 1948 – Sepsi 2-1

Rapid – Universitatea Cluj 2-3

Clasament

1. FCSB 17 11 4 2 31-16 37

2. CFR Cluj 17 9 5 3 31-17 32

3. Rapid 17 8 6 3 33-20 30

4. Universitatea Craiova 17 8 5 4 25-17 29

5. Hermannstadt 17 5 10 2 24-16 25

6. Petrolul 17 5 10 2 21-17 25

7. Universitatea Cluj 17 5 8 4 25-25 23

8. Farul Constanța 17 6 4 7 24-28 22

9. Oțelul Galați 17 3 11 3 17-17 20

10. Sepsi 17 5 5 7 19-20 20

11. Voluntari 17 5 5 7 24-31 20

12. Poli Iași 17 4 7 6 19-23 19

13. UTA 17 4 7 6 19-25 19

14. FC U Craiova 1948 16 4 3 9 25-30 15

15. Dinamo 17 2 4 11 9-28 10

16. Botoșani 17 0 8 9 18-35 8

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.